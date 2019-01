Wie kommt man auf die Idee, ein Geschäft zu eröffnen, in dem Menschen Geschirr kaputt schlagen können? Bei Kerstin Ehrengruber und Raffael Tannheimer war es das Fernsehen, genau genommen die Serie „Pretty Little Liars“. In einer Folge der Mysteryserie schenkt die Mutter ihrer Tochter Hanna nach einer Trennung eine Runde „Dish Smashing“ zur Ablenkung. „Wir haben das gesehen und uns sofort schlau gemacht, ob es so ein Geschäft in Österreich oder Deutschland gibt.“ Und es gab nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)