Kontroverse um neues Zara-Logo

Nach den Luxusmarken Balenciaga, Burberry und Celine hat sich auch der spanische Budget-Modehändler Zara für ein Redesign seines Logos entschieden. Seit der Veröffentlichung Ende Jänner hallen die Stimmen nun schon nach. Die meisten klingen skeptisch.

Umgesetzt hat die schlanke Version des Vorgängerlogos die Designagentur Baron & Baron unter der Leitung von Kreativdirektor Fabien Baron. Baron zählt zu den alten Stars der Grafikszene. Der 59-Jährige ist/war für den Look von Magazinen wie "GQ", "Vogue", Andy Warhols "Interview" und - sein wahrscheinlich wichtigster Meilenstein (neben Madonnas "Sex"-Bildband) - "Harper's Bazaar" verantwortlich. Die Ähnlichkeit der Typologien ist nicht von der Hand zu weisen.

Es ist erst das zweite Mal seit seiner Gründung im Jahr 1974, dass die Tochter des Inditex-Konzerns in ihr Logo eingreift. Die neue Schrift ist übrigens Programm, sie heißt "DietDidot". Bauch einziehen, heißt es jetzt also. Hier hängen sich noch ein paar Reaktionen aus dem Netz an.

Wie gefällt Ihnen das neue Logo? Gut. Gar nicht.

Zara have updated their logo. pic.twitter.com/GhhQziNV1D — Fabio ✌︎⁂ (@fffabs) 26. Januar 2019

Ein Experte findet deutliche Worte: "Diese typografische Arbeit ist die reine Buchstabenschändung, sieht scheiße aus und wird auch mit Gewöhnung nicht besser werden." https://t.co/dtEyD0fhmk — HORIZONT (@Horizont) 6. Februar 2019

I just saw the new Zara logo. Looks familiar. pic.twitter.com/YZPEtUHrvP — andieDyer (@dyerAndie) 5. Februar 2019

Harper’s Ba-Zara (as you can see, it didn’t take us long). Thoughts on the new @ZARA logo? pic.twitter.com/Q37eNqIsy4 — Wah Wah (@wahwahlab) 30. Januar 2019

(sh)