Grannies of Vienna: Senioren-Streetstyle aus Wien

Mode hat kein Ablaufdatum. Das will der Instagram-Account "Grannies of Vienna" von Kristina Königseder und Clemens Fantur zeigen. Fotografiert werden Senioren auf den Straßen Wiens, die mit ihrem Outfit herausstechen. Mit dabei sind mondäne Herrschaften, die seit jeher Wert auf elegante Kleidung gelegt haben und jene, die seit 40 Jahren dasselbe tragen und jetzt in Zeiten der Vintagemode und Hipster-Trends wieder ganz en vogue sind.

