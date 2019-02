"Vogue"-Redakteurin kündigt nach Rassismusvorwurf

Donata Meirelles, Moderedakteurin der brasilianischen "Vogue", hat gekündigt. Sie reagiert damit auf massive Kritik, die entstand, als Bilder ihrer 50. Geburtstagsfeier veröffentlicht wurden. Diese zeigen sie und ihre Gäste von dunkelhäutigen Frauen umgeben auf einem Thron sitzend.

Hey @CondeNast, Donata Meirelles, the director of Vogue Brazil, had her birthday party inspired in "Brazil Slavery Colonies" and even had black models dressed as slaves to use as photo props. Asking for a friend: does this align with your company's values? #VogueRacista pic.twitter.com/7K0DmnK7nd