Florentiner Uffizien wollen Lagerfeld eine Ausstellung widmen

Uffizien-Direktor Eike Schmidt will eine Ausstellung zu Ehren des am Dienstag verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld zusammenstellen. Im Vordergrund sollen nicht nur die Modekreationen, sondern auch die Kunstwerke des Designers stehen, kündigte Schmidt nach Medienangaben am Dienstag an.

Vor drei Jahren war in dem zu den Uffizien gehörenden Palazzo Pitti eine Ausstellung mit dem Titel "Visions of Fashion" mit 200 Bildern Lagerfelds veranstaltet worden. Dabei ging es um Fotos Lagerfelds, die in den wichtigsten internationalen Modemagazinen veröffentlicht worden waren, sowie um Bilder mit mythologischem Hintergrund.

"Ich habe Lagerfeld anlässlich der Ausstellung kennengelernt. Er war ein wahrer Gentleman, nicht nur in der Kleidung, sondern in seinem Verhalten und seinen Interessen. Er hatte einen großen Sinn für Stil, der seine ganze Existenz durchdrang", so Schmidt. "An dem Tag, den wir zusammen in Florenz verbracht habe, habe ich festgestellt, welche großen Kunstkenntnisse er hatte. Er liebte vor allem die Kunst des 18. Jahrhunderts", so Schmidt, der im November den Generaldirektorenposten des Kunsthistorischen Museums in Wien übernehmen wird.

(APA)