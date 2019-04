Die Gucci-Gang rappt auch schon in der großen Pause

„Irgendetwas von Gucci“ ist als sehnlichster Geburtstagswunsch eines Zwölfjährigen doch etwas überraschend. Bisher hat er sein Leben in Fußballtrikots verbracht. Die ersten sonnigen Frühlingstage bringen viel ans Licht. Was in den kalten Monaten nur verdeckt wucherte, ist nun, wo Menschen in Parks, Einkaufsstraßen, Schanigärten mehr von sich zeigen, unübersehbar: Gucci ist auf den Wiener Straßen angekommen und zwar auch auf jenen, die es billiger geben. Gucci ist aber auch in den Schulen angekommen, wo seit den fernen Tagen des Abercrombie-Hypes schon lange nicht mehr eine einzelne Marke so kollektives Begehren ausgelöst hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)