Ein österreichisches Modetalent erobert die Côte d'Azur

Am Modefestival in Hyères - oder für jene, die Langversionen mögen: am Festival International de Mode, de Photographie et d'Accessoires de mode à Hyères - kam heuer der 25-jährige Österreicher und Absolvent der Angewandten Christoph Rumpf unter die Finalisten. Im Jänner wählte die Jury aus 300 eingereichten Beiträgen die besten zehn aus, darunter auch die Männerkollektion des Steirers. Wer schlussendlich das Rennen macht, wird Ende April entschieden.

Natacha Ramsay-Levi, Kreativdirektorin von Chloé, leitet in diesem Jahr die Modenjury. Die Schmuckdesignerin Charlotte Chesnais steht an der Spitze des Accessoirepreises. Craig McDean übernimmt den Part der Fotografie, ein Heimspiel für ihn.

"Wir haben sichergestellt, dass es unter den Finalisten echte Vielfalt gibt", sagte Ramsay-Levi bei der Präsentation der Finalisten in Paris - "sowohl hinsichtlich der Vorschläge als auch hinsichtlich der Nationalitäten".

Das renommierte Festival unterstützt seit 1986 aufstrebende Modedesigner und Fotografen (seit 1997) aus der ganzen Welt. Als Unterstützer stehen große Marken wie Chanel und Swarovski zur Verfügung. Die 34. Ausgabe des Festivals geht von 25. April bis 26. Mai in der kleinen Hafenstadt Hyères an der Mittelmeerküste über den Laufsteg.

