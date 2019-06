Papier nach Digital-Prinzip

Die Bremse im Alltag ist das Blättern im Kalender. Die Liebe zum Papier könnte man natürlich auch unter „retro“ als Zeiterscheinung ablegen. Wenn nicht dieses geniale Prinzip Gummiband wäre: So wird das Papier, das es zusammenhält, so flexibel und editierbar, als wäre es digital. Und haptisch ist Papier, das man in Leder hineinschiebt, ohnehin kaum zu schlagen. Deshalb zeigen auch viele Unternehmen mit „Moduletto“, dass sie auch analog digital denken können. ?Moduletto

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2019)