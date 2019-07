Lady Gaga: Vom Style zum Stil

Man wähnt sich entlang des Las Vegas Boulevards, besser bekannt als „The Strip", zwar nicht gerade auf dem Mond – mitunter könnte einem aber schon der Gedanke kommen, man befinde sich hier auf einem anderen Planeten. Und nicht unbedingt jenem mit den geschmackssichersten Bewohnern. Aber immerhin: Die Superstars geben einander hier die Klinke in die Hand; an ein und demselben Abend treten in Konzertsälen unterschiedlicher Hotels Berühmtheiten wie Céline Dion (die insgesamt über zwölf Jahre mit Konzert-Residencies in der Stadt kamen Anfang Juni an ihr Ende), Christina Aguilera, Jennifer Lopez und Lady Gaga auf. Wer also ein bisschen Popmusik als Warm-up für den großen Casinoausflug vertragen kann, ist in Las Vegas definitiv am richtigen Ort.

