Marina Hoermanseder arbeitet mit Palmers zusammen

Marina Hörmanseder, *geb. 1986 in Wien, wächst zweisprachig (Mutter Französin, Vater Österreicher) auf. Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien und ein Modestudium am Central Saint Martins College of Art and Design in London und der ESMOD Modeschule in Berlin.

2013 gründet sie ihr eigenes Label. Als ihr unverwechselbares Markenzeichen gilt eine große Schnalle, die auf Röcken oder Taschen angebracht ist oder auf Pullover etc. appliziert wird. Aus dem international unbrauchbaren „ö“ im Nachnamen wird ein „oe“. Bekannt wurde ihre Mode u. a. dadurch, dass sich Sängerin Lady Gaga dafür interessierte. Zuletzt entwarf Hörmannseder Uniformen für die Mitarbeiter der Post.

www.marinahoermanseder.com