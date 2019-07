Forever 21 legt Bestellungen einen Diät-Riegel bei

Die US-Modekette Forever 21 hat vor Kurzem Diätriegel zusammen mit den Online-Bestellungen ihrer Kunden verschickt. Und nein, nicht jeder begrüßte die überraschende Ergänzung seiner Pakete. Viele fühlten sich von der Aktion diskriminiert. Die wachsende Anzahl von Beschwerden in den sozialen Medien ließ überdies vermuten, dass vor allem Kundinnen, die Waren in Plus Size bestellt hatten, mit dem „Geschenk" bedacht wurden.

"Ich habe einen Badeanzug online bei Forever 21 gekauft und sie haben mir einen Atkins-Riegel dazu geschickt", schrieb zum Beispiel der Twitter-Nutzerin @caileeargudo. "Danke, dass du mich daran erinnert hast, dass ich keinen Beachbody habe." Atkins vermarktet die Riegel als kohlenhydratarme Snacks zur Gewichtsreduktion. Auch die Begeisterung von Userin @MissGirlGames hielt sich in Grenzen.

I went from a size 24 to 18, still a plus size girl, so I ordered jeans from @Forever21 Opened the package, when I looked inside I see this Atkins bar. What are you trying to Tell me Forever 21, I’m FAT, LOSE WEIGHT? do you give these to NON-PLUS SIZE WOMEN as well? pic.twitter.com/ds8kUTs7T7 — MissGG🏳️‍🌈 (@MissGirlGames) July 19, 2019

Forever 21 hat mittlerweile auf die Beschwerden reagiert und teilte in einer Erklärung mit, dass es die kostenlosen Diätriegelmuster mit allen Bestellungen und Größen verschickt habe. "Von Zeit zu Zeit überrascht Forever 21 unsere Kunden mit kostenlosen Testprodukten von Dritten in ihren E-Commerce-Bestellungen", verteidigte sich das Unternehmen. Die Kritik kam jedenfalls nicht von ungefähr. Das Thema Vielfalt und Inklusion rückt für Modefirmen zunehmend in den Fokus.

Die US-Modekette stand erst zu Weihnachten mit einem Werbefoto für einen Pullover in der Kritik, der an den Superheldenfilm "Black Panther" angelehnt ist. In dem Streifen geht es um die fiktive, afrikanische Nation "Wakanda". Deren Slogan "Wakanda Forever" ziert den bunten Pulli des Modeunternehmens. Auf dem Werbefoto war ein weißes, männliches Model mit wasserstoffblonden Haaren zu sehen.

Just in case @Forever21 tries to delete this later.... pic.twitter.com/8czypjMutr — LaBlaq, the final Fantastic. (@LoveAndShalom) December 18, 2018

