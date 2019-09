Silvia Fendi und Karl Lagerfeld: „Ich habe alles von ihm gelernt“

Der neoklassizistische Palazzo della Civiltà Italiana vor den Toren von Rom, die Fontana die Trevi im Herzen der Stadt, die Galleria Borghese und eine große Bernini-Ausstellung, eine imposante Skulptur von Giuseppe Penone an der Via del Corso als Public-Art-Statement: Seit Jahren bespielt das Modehaus Fendi seine Heimatstadt Rom so vielseitig und umfassend, dass sich nach jedem neuen Kapitel dieses Narrativs die Frage stellt, wie diese Reihe an „Romanità"-Superlativen noch fortgesetzt werden kann. Ob im Bereich des Kulturmäzenats, als Sponsor von Restaurierungsarbeiten oder eben als Modemarke, die mit aufsehenerregenden Defilees in Erscheinung tritt – die Mission, die der ehemalige CEO Pietro Beccari mit dem Platzieren des Zusatzes „Roma" im offiziellen Markenschriftzug festschrieb, nimmt man in dem zur LVMH-Gruppe gehörenden Modeunternehmen auch weiterhin sehr ernst.

