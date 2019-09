Ralph Lauren lanciert "Friends"-Kollektion

Der fiktiven Mitarbeiterin Rachel Greene (Jennifer Aniston) in der TV-Serie "Friends" huldigt Ralph Lauren jetzt mit einer eigenen Kollektion. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Kultserie.

Aniston arbeitete in der Rolle als Greene in der Serie fünf Jahre lang bei dem Modehaus, Designer Ralph Lauren selbst hatte sogar einmal einen Gastauftritt in der Serie.

Zusammen mit Warner Bros. Consumer Products wurde nun eine Kapselkollektion entworfen. Diese besteht aus klassischen Teilen, die Rachel Greene wohl noch immer tragen würde. Darunter etwa Rollkragenpullover, Röcke aus Karostoffen und Samtjacken.

So sieht die "Ralph Lauren x Friends"-Kollektion aus. – Ralph Lauren

„Friends"-Kulissen bei Bloomingdale's

Fast „Serienluft“ schnuppern können Fans am 21. und 22. September im New Yorker Kaufhaus Bloomingdale's, für das Greene in der Serie übrigens auch gearbeitet hat.

Hier wird die Kulisse des kultigen Coffeeshops „Central Perk“ nachgestellt, inklusive orangem Sofa. Außerdem können Fans auch Rachels Büro als Instagram-Kulisse verwenden. Nach New York werden die "Friends"-Installationen in anderen Dependancen des Kaufhauses zu sehen sein.

Ab 18. September wird es die Kollektion bei Bloomingdale's zu kaufen geben, außerdem in ausgewählten Stores von Ralph Lauren und im Onlineshop des Labels.

