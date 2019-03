Ein Badeanzug von vorgestern kommt wieder

Dramatische Ausschnitte und hoch geschnittene Beine: Die Trends in der Bademode waren in den vergangenen Jahren nichts für schwache Nerven. Jene, die gerne weniger Aufsehen an Poolbecken und Strandpromenade erregen, können heuer aufatmen, ein Retrostück feiert sein Comeback. Kylie Jenner war eine der ersten Influencerinnen, die zum Taillengürtel griffen. Das Echo lässt nicht lange auf sich warten.

(sh)