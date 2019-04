"Vans x David Bowie": Vier Sneaker für vier Alben

Der US-amerikanische Sportschuh-Hersteller Vans zollt mit einer neuen Kollektion dem verstorbenen Künstler David Bowie Tribut. Die vor allem bei Skateboardern und BMX-Fahrern beliebte Marke setzt hier auf eine Limited Edition, die am 5. April erscheinen soll.

Vier Modelle für vier legendäre Alben

Die "Vans x David Bowie"-Linie umfasst Turnschuhe und Bekleidung, die allesamt an Bowie-Schallplatten erinnern. Jeder Schuh verneigt sich vor einem anderen Album. Der Slip-On 47 VDX steht beispielsweise für das Album "Hunky Dory" (1971), Sk8-Hi (mit ikonischem Blitz) erinnert an seine "Ziggy Stardust"-Phase, Vans Era bezieht sich auf Bowies Anfänge mit "Space Oddity" und das Old Skool-Modell steht in Verbindung mit dem Album "Aladdin Sane" (1973). Die Schuhe sollen laut Medienberichten zwischen 65 bis 80 US-Dollar kosten und über den Onlineshop von Vans erhältlich sein.

Vans x David Bowie



Leaked earlier last year, the David Bowie collab is set to release in 4 different models.



Releasing April 5th via Vans stores. pic.twitter.com/dXDo3bidPn — Streetwear Night Live (@StreetNightLive) 21. März 2019

David Bowie gehörte zu den größten und einflussreichsten Musikern der vergangenen Jahrzehnte. Der mit dem Model Iman Abdulmajid verheiratete Brite starb am 10. Januar 2016 an Krebs. Den Durchbruch schaffte er 1969 mit der Weltraumballade "Space Oddity" und der Figur Major Tom.

Es folgten Kultalben wie "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" oder "Heroes". In den 1980er Jahren hatte er dann massentaugliche Hits wie "Let's Dance". Neben seiner musikalischen Karriere versuchte sich der als "Pop-Chamäleon" verehrte Künstler auch als Maler und Schauspieler.

