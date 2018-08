Mit Airbnb auf der Chinesischen Mauer übernachten

Auf der Suche nach einzigartigen Urlaubserlebnissen kam es schon zu manchen kuriosen Einfällen (man denke nur an Urlaub im Weltall). Airbnb wurde ebenfalls kreativ und hat jetzt eine außergewöhnliche Unterkunft im Angebot: Die Chinesische Mauer.

Zum ersten Mal gibt es die Möglichkeit, eine Nacht in einem der Türme des antiken Teils der Mauer - die übrigens zu den sieben Weltwundern gehört - zu verbringen. Airbnb sorgt damit für Publicity, will nach eigenen Angaben aber auch den nachhaltigen Tourismus in China stärken und mit Denkmalschützern auf die Bemühungen für den Erhalt des Monuments aufmerksam machen.

Eine romantische Nacht unter dem Sternenhimmel kann man auf der Chinesischen Mauer verbringen. – Airbnb

Weltwunder im Rampenlicht

"Es war uns eine Ehre, mit Historikern und Denkmalschützern in Peking zusammenzuarbeiten, um diese einmalige Erfahrung möglich zu machen. Wir sind stolz auf die gemeinschaftliche Leistung, mit der wir auf dieses unglaubliche Bauwerk und Wahrzeichen aufmerksam machen, dass heute mehr denn je dazu dient, Menschen zu vereinen, anstatt sie wie ehemals voneinander zu trennen", meint Nathan Blecharczyk, Mitgründer und Vorsitzender von Airbnb China.

Übernachtung wird verlost

Die Übernachtung wird im Zuge eines Gewinnspiels (hier kann man teilnehmen) verlost. Die Gäste erwartet eine 360-Grad-Aussicht von der Unterkunft aus, sowie ein mehrgängiges Gourmet-Abendessen und einer Wanderung in Begleitung von Historikern und Experten der Chinesische Mauer. Abgerundet wird das Programm mit Kursen in traditioneller Kalligrafie und Chinesischer Siegelschrift.

Airbnb wächst auch in China stark. So ist die Anzahl der Unterkünfte von Gastgebern auf Airbnb in China um 125 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Zudem gab es in China im vergangenen Jahr mehr als 3,3 Millionen Gästeankünfte.

Ein mehrgängiges Gourmet-Abendessen ist Teil des Gewinns. – Airbnb

(Red. )