Safaris vom Seewinkel nach Simbabwe

Wagner-Premieren, Weltmeisterschaften oder Winterolympiaden: Eventreisen zu von Menschen organisierten Veranstaltungen aller Art sind seit ewigen Zeiten Klassiker des Tourismus. Für die Ticket- und Hotelkontingente im großen Stil eingekauft und dann an die zahlungskräftige Kundschaft zu Höchstpreisen verkauft werden. Die meisten lassen sich wunderbar planen und mit einem Rahmenprogramm versehen, das den Reisenden rund um das Wüstenfestival, den Marathon oder die Veranstaltungen der Art Basel glücklich macht und dafür sorgt, dass Komfort und Urlaubsfreude nicht zu kurz kommen.

Es gibt aber auch noch ein ganz anderes Segment des Eventtourismus, dessen Termine um einiges schwerer festzulegen sind und das auch eine ganz andere Art von Reisenden glücklich machen muss: Touren zu Naturschauspielen, von der Balz der Großtrappe am Neusiedler See bis zur Elefantenwanderung im Hwange-Nationalpark in Simbabwe.

Großevents in Afrika

Zwar gibt es auch hier Großevents wie die berühmte „Big Migration“ in Afrika, bei der jährlich über eine Million Gnus und Hunderttausende Zebras und Gazellen am Ende der Regenzeit bis zu 2000 Kilometer auf der Suche nach Wasser zurücklegen. Und dabei unter anderem in Kenia Flüsse durchqueren müssen – worauf nicht nur Tausende Krokodile warten, sondern auch Hunderte Jeeps unzähliger Reiseveranstalter und Lodges, die von Jahr zu Jahr mehr Gäste zu diesem grausamen Naturschauspiel karren.

Der Großteil der Reisenden in Sachen Naturevents ist aber viel mehr an den kleineren Dingen interessiert, die Zahl der begeisterten Vogelbeobachter wächst beständig, und „zu uns kommen auch viele Gäste, die sich vor allem für Käfer und Insekten interessieren“, berichtet Graham Simmonds, Business Manager der Sambesi-Region beim afrikanischen Veranstalter Wilderness Safaris. „Und das sind oft die nettesten Gäste“, fügt er hinzu, „denn wer sich für die kleinen Dinge interessiert, weiß auch die großen zu schätzen.“

In der St. Martins Lodge und Therme werden Safaris angeboten. – St. Martins Therme & Lodge (Peter Rigaud)

Großtrappen, Salzlacken, Kräuter

Diese Erfahrung hat auch Elke Schmelzer gemacht, die als Zoologin und Leiterin der Ranger in der St. Martins Therme & Lodge am Neusiedler See die Verantwortung für das Safari-Programm trägt. Denn die Lodge in Frauenkirchen erfreut sich bei Birdwatchern in der ganzen Welt eines ähnlichen Rufs wie Safari-Camps unter den Anhängern wandernder Elefanten oder Zebras. Vor allem im April steht die Lodge im Fokus der Ornithologen, denn dann vollzieht sich hier ein Schauspiel, das – von den meisten Österreichern unbemerkt – spektakulär ist: die Balz der Großtrappe. „Die Großtrappe gehört zu den schwersten flugfähigen Vögeln überhaupt und ist eine streng geschützte Art“, erklärt Schmelzer.

Deren Männchen beim Versuch, die Weibchen zu beeindrucken, ihren Kopf zurückwerfen und das Federkleid so verdrehen, dass sie zu einem „kleinen weißen Ball werden“. Das wollen sich Vogelkundler nicht entgehen lassen, und es ist auch für den Laien spannend. Mehr als zehn Ranger beschäftigt die St. Martins Lodge, die täglich auf vier bis fünf Safaris 30 bis 40 Gästen Flora und Fauna rund um den Neusiedler See und die Salzlacken im Seewinkel nahebringen, nicht nur die Vogelwelt, sondern auch die Pflanzengemeinschaften.

ilberreiher sichten Birdwatcher im NP Neusiedler See-Seewinkel öfters. – Frank Wengerodt/Archiv NP

Heimische Nationalparks wie Neusiedler See–Seewinkel, Donau-Auen, Hohe Tauern, Thayatal, Gesäuse und Kalkalpen arbeiten intensiv in Sachen Naturvermittlung für Besucher. Ranger bieten Exkursionen in die Natur, es gibt Vorträge, Workshops, in den Nationalparkzentren dauerhafte Ausstellungen, Bibliotheken und Veranstaltungen. Vor allem im Frühling, wenn die Natur erwacht, Zugvögel langsam wieder zurückkommen, die Balz beginnt, ist es spannend, mit dem Feldstecher und Thermoskanne in die Botanik auszurücken und zu verstehen, was man sieht. Die Angebote reichen von der Nachtwanderung zur Balzzeit der Waldohreulen und Waldkäuze in der Aulandschaft der Donau bis zur Schneeschuhwanderung zu den Steinböcken in den Hohen Tauern.

Manchmal ist das Natur-Thema Anlass für eine landesweite Veranstaltungsreihe: Bei den Pannonischen Naturerelebnistagen etwa werden im Burgenland – grenzübergreifend mit Ungarn – 80 Exkursionen (vom 26. April bis 1. Mai) stattfinden: Eine Gelegenheit, sich auf die Spur von Bibern, Fledermäusen und Steppenrindern zu machen, und genauso, um mehr über Kräuter, Moore oder Trockenrasen zu erfahren.

Großaufmarsch in Simbabwe

Je größer und exotischer die Tiere sind, desto leichter ist es allerdings, Mitreisende für ein längeres Naturschauspiel zu gewinnen. Das macht die klassische Safari in ost- und südafrikanischen Savannen so beliebt. Jedoch werden für den passionierten Beobachter manchmal Safaris in Sachen Big Five – sprich Löwen, Nashörner, Leoparden, Elefanten und Büffel – zur schönen Gewohnheit und dann kommen besondere Ereignisse wie eben die Great Migration auf die Wunschliste. Oder beispielsweise die Wanderung von über 20.000 Elefanten von Wasserloch zu Wasserloch, die naturbegeisterte Reisende in die Graham-Simmonds-Wilderness-Lodges im Hwange-Nationalpark in Simbabwe zieht. „Nach der Regenzeit im Herbst trocknen die meisten Wasserlöcher hier im Hwange-Nationalpark aus“, erklärt Simmonds, „und die über 20.000 Elefanten ziehen jeden Morgen und jeden Abend zu einem der 15 mit Wasserpumpen betriebenen Wasserlöcher.

Das ist ein unglaublich spektakulärer Anblick, wenn 50 Herden wie Karawanen ankommen und so weit das Auge reicht nur Elefanten zu sehen sind.“ Anders als bei den für viele Tiere tödlichen Flussüberquerungen der Big Migration gehe es bei diesen Trinkbesuchen „friedlich zu“, wie Simmonds erklärt, „es scheint fast so, als wäre sich das Leittier jeder Herde bewusst, dass sie morgen später dran sein und dann ebenfalls darauf angewiesen sein könnten, dass die vo­rangehende Herde ihnen Platz macht.“ Natürlich locken die Wasserlöcher Zebras oder Impalas an, was wiederrum die Löwen wüssten – womit sich dort manchmal Jagdszenen abspielten. Anders als bei der Great Migration lege man bei Wilderness Wert darauf, dass nie mehr als drei Jeeps gleichzeitig an den Wasserlöchern seien. „Das ist deshalb möglich, weil wir 55.000 Hektar in der südwestlichen Ecke des insgesamt über 1,4 Millionen Hektar großen Nationalparks gemietet haben und uns unter den Guides mit Walkie-Talkies verständigen können“, erklärt er. Zu den Gästen bei diesem jährlichen Ereignis gehören neben „Elephant Lovers“ vor allem auch Fotografen, die naturgemäß zur Hauptklientel der Natur-Event-Fotografie gehören.

Safaris im Geländewagen sind der Klassiker, Walking Safaris eine Alternative. – (c) COLIN J. McMECHAN

Großes Spektakel

Menschen in tarnfärbiger Kleidung, mit hochwertigen Feldstechern, mit Spektiv und großen Objektiven sind auch an Orten zu finden, an denen der gemeine Tourismus noch wenig Einzug gehalten hat. Dazu gehört etwa das Bosque-del-Apache-Naturreservat im US-Bundesstaat New Mexico, in dem sich zwischen Oktober und Februar frühmorgendlich Dutzende (Hobby-)Fotografen frierend um ein Wasserloch scharen, um auf ein Spektakel zu warten: Das gemeinsame Auffliegen von bis zu 10.000 Kanadakranichen und Schneegänsen im Licht der ersten Sonnenstrahlen. Dafür reisen Vogelkundler aus der ganzen Welt an und machen sich oft noch in der Nacht auf den Weg vom 150 Kilometer entfernten Albuquerque, weil es wenig bis keine touristische Infrastruktur rund um das gut 230 Quadratkilometer große National Wildlife Refuge gibt.

„Die meisten kommen auf eigene Faust“, berichtet Rangerin Amanda Walker, Lodges oder Touranbieter, die sich auf diese Besucher spezialisiert haben, kenne sie keine. Was deren Zahl nicht schmälert: Knapp 200.000 Naturfreunde zieht es jährlich in das Gebiet am Rio Grande (der hier in der Größe aber eher dem Wienfluss ähnelt). Sie kommen aus aller Welt. So frieren hier in der Früh asiatische Naturfreunde neben texanischen Biologen und österreichischen Journalisten und tauschen sich über die besten Sichtungen der 358 Vogelarten aus, die in den vergangenen 30 Jahren dokumentiert wurden. Denn neben den Kranichen finden sich hier auch jede Menge „kleiner brauner Vögel“, die den Kenner begeistern und auch tagsüber noch für etliche Besucher sorgen. „Aber die Hauptattraktion sind schon die Kraniche“, gemeinsam mit den legendären Sonnenaufgängen am Fuße der Chupadera- und San-Pas­cual-Berge und der landschaftlichen Schönheit New Mexicos, weiß Walker um das Erfolgsrezept, das die reisenden Naturfreunde anzieht. Und das sich zwar in den Details, nicht aber in der Intention von Großtrappen-Balz oder Wasserloch-Suche groß unterscheidet.