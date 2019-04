Die Ruhe nach dem großen Trubel in Marrakesch

Es ist ein Schnellkurs im Loslassen, den man hier in den Souks von Marrakesch absolviert. Man kann sich hier nur ergeben, dem Treiben hingeben und einfach der Menschenmenge folgen. Man ist niemals allein, folgt einfach der Masse und beachtet all die bunten Waren, die hier angeboten werden, immer nur aus den Augenwinkeln. Genauer nimmt man sie nur dann unter die Lupe, wenn man tatsächlich daran interessiert ist – oder das Feilschen üben will. Es scheint nichts zu geben, was es hier nicht gibt: bunte Tücher, Textilien und Lederwaren, Trockenfrüchte, unzählige Lampen, Teekannen oder anderen Hausrat bis hin zu Schmuck und natürlich immer wieder Teppichen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)