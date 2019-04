Schöne Bilder, schöner Schaden

Wie alt die False Kiva – ein Steinkreis unter einem Felsüberhang in den Canyonlands des US-Bundesstaats Utah – genau ist, weiß man nicht, geschätzt wird sie auf über 750 Jahre. Und bis vor einigen Jahren sah es so aus, als wenn dieser Ort, der besonders bei Fotografen beliebt ist, auch noch ein paar Hundert Jahre länger unbeschadet bleiben würde. Schließlich war die Kiva nicht leicht zu finden und außerdem der Weg dorthin beschwerlich genug, die Massen davon abzuhalten.

Überrannte Insta-Orte

Das war vor Instagram. Seit immer mehr Fotos im Netz auftauchten, die den dramatischen Himmel durch den steinernen Bogen über der Kiva fotografiert zeigten, wurde sie mehr und mehr zum Ziel junger Instagrammer. Und nachdem dort an manchen Tagen nicht nur ein Andrang wie vor dem Strauß-Denkmal im Wiener Stadtpark herrschte, sondern auch noch Lagerfeuerpartys im Steinkreis gefeiert und die Asche dann für die Platzierung von Handabdrücken verwendet wurde, haben die Ranger den Zugang zu dem einstigen „Geheimtipp“ im Vorjahr versperrt.

Das Schicksal der Kiva ist kein einzelnes: Immer mehr Poster brüsten sich auf Instagram damit, an welchen exotischen Orten sie campiert haben – egal, ob das inmitten geschützter Nationalparks oder an archäologischen Städten stattfindet. So berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ jüngst über eine Kampagne gegen dieses verbotene und umweltschädigende Verhalten, das nach dem Overtourism in den – besonders instagrammablen – städtischen Reisezielen nun auch entlegene Naturreservate erreicht hat. Initiiert wurde dies von Elisabeth Brentano, selbst Reisebloggerin, die es sich nun zum Ziel gemacht hat, andere Poster zum Umdenken zu bewegen. Etwa, indem sie diese freundlich darauf hinweist, was sie eigentlich tun.

Wie das aussieht, durfte jener junge Mann erleben, der stolz sein Selfie aus dem Valley of the Gods mit der Unterschrift „Heute Morgen bin ich an diesem magischen Ort aufgewacht“ versah – und im Hintergrund sein Zelt und die Reste seines Lagerfeuers zeigte. Allein: Offenes Feuer ist in dem spektakulären Wüstental streng verboten – worauf Brentano den Poster auch freundlich und mit einem Peace-Smileys hinwies und ihn bat, sein Foto zu löschen.

Auf ihrem eigenen Blog zeigt sie es als schlechtes Beispiel weiterhin, allerdings mit einem verpixelten Gesicht und Namen des Users – und versucht auf diese Weise ihren Beitrag gegen die Zerstörung der Natur durch begeisterte Instagram-Poster zu leisten. Sei es durch Drohnennutzung in den Nationalparks, Wildtierfütterungen oder das Provozieren von Bärenattacken, weil Nahrung unvorsichtig aufbewahrt wird.

Bilder ohne Rücksicht

Wobei sie sich auch mit großen Firmen und Prominenten anlegt, wie der britische „Telegraph“ in einem Porträt der Bloggerin berichtete: So brachte Brentano unter anderem Brandi Cyrus, DJane und Halbschwester von Miley Cyrus, dazu, ein Foto von ihrem Account zu löschen. Darauf war die Amerikanerin zu sehen, wie sie in der isländischen Fjadrárgljúfur-Schlucht ein Schild mit der Aufschrift „No Entry“ passierte und stolz dazuschrieb, dass es zu ihren liebsten Beschäftigungen gehöre, heimlich die Regeln zu brechen.

Ihr Versuch, Instagram und Facebook dazu zu motivieren, einen eigenen Report-Button für derartige Verfehlungen einzurichten, um entsprechende Posts schneller bannen zu können, ist bisher gescheitert. Ebenso jener, den Kamerahersteller Canon dazu zu bewegen, ein Foto mit einem campierenden Pärchen unter dem geschützten Delicate Arch – wo Campieren streng verboten ist – von seinem amerikanischen Instagram-Account zu nehmen. Allerdings sorgen hier jede Menge negative Kommentare dafür, dass zumindest Aufmerksamkeit für die Problematik geschaffen wird.

„Für mich geht es wirklich um das Bewusstsein für die Langzeitfolgen nach dem Drücken des Teilen-Buttons“, erklärt die Bloggerin, die mit ihrer eigenen Website elisabethbrentano.com knapp 100.000 Follower erreicht, gegenüber dem „Telegraph“. „Denn es braucht nur eine Person, um einen Ort zu ruinieren.“ Und das geht manchmal auch ganz ohne große Verbotsübertretungen oder Vandalismus. Allein die Massen, die Instagram erreicht, können mit kleinen Handlungen große Probleme auslösen. (sma)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)