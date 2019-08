Schon wieder Venedig? Von den anderen Urlaubsorten

Urlaub in Zeiten von Übertourismus: Was rechtfertigt diesen Druck, alle Sehenswürdigkeiten sehen zu müssen? In Wahrheit müssen wir gar nichts, außer Respekt vor dem Ziel und vor den Menschen vor Ort zu zeigen. Ganz gleich, wo man am Ende landet.