Paolo Rumiz’ Bücher sind wahrscheinlich so erfolgreich, weil sie Entdeckungen in der näheren Nähe sind, journalistisch wie poetisch gehobene Schätze und feine Kulturgeschichten. Nachdem der frühere Kriegsberichterstatter (Afghanistan, Bosnien) die Via Appia beschritten und monatelang allein in einem Leuchtturm gehaust hatte, widmete sich Rumiz zuletzt dem Po, den er von seinem Anfang bis in die Adria mit Kanu und Segelboot folgt. Argonautisch! •••Paolo Rumiz, „Die Seele des Flusses. Auf dem Po durch ein unbekanntes Italien“, bei Folio, 20 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2024)