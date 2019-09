Trendviertel weltweit: Wien auf Platz 34

Was unterscheidet die Touristen von den Einheimischen? Nicht immer sind es große Kameras, bequeme Schuhe und ein Stadtplan in der Hand. In Zeiten von Airbnb, Google Maps und Co. wird es immer leichter, sich durch unbekannte Städte relativ trittsicher zu bewegen. Einen großen Unterschied gibt es dennoch: die besten Gegenden abseits der touristischen Pfade, in die kaum Touristen vordringen.

Das "Time Out"-Magazin hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Viertel vor den Vorhang zu holen. Als Teil der "Time Out Index"-Umfrage wurden mehr als 27.000 Menschen befragt, was die über- und unterbewertetsten Gegenden ihrer Heimatstadt sind. Experten haben diese Vorschläge dann ausgewertet und in die Top-50-Liste aufgenommen.

Wien auf Platz 34

Auch ein Grätzel in Wien hat es auf die Liste geschafft, wenngleich nur auf Platz 34. Der Yppenplatz und Brunnenmarkt in Ottakring gehören demnach zu den Trendvierteln weltweit. Abseits der barocken Fassaden und des imperialen Flairs Wiens, handelt es sich hier um einen kulturellen Hotspot, heißt es weiter. "Chaotisch und charmant zugleich ist dieses Viertel eine Mischung aus Jung und Alt, Wienern und Touristen, ohne seinen einzigartigen Charakter zu verlieren."

Berlin hat mit Platz vier deutlich die Nase vorn. Hier ist das Viertel Wedding besonders angesagt. "Das billigste aber dennoch attraktivste Viertel der Stadt setzt sich für den außergewöhnlichen Charme ein, für den Berlin einst bekannt war", heißt es dazu. Märkte, Kneipen und viel öffentlicher Raum machen das Viertel demnach zu etwas Besonderem.

Lissabon, Tokio und Nigeria Top 3

Auf Platz eins der Liste und damit zum coolsten Viertel weltweit hat es Arroios in Lissabon geschafft. Die multikulturelle Gegend kann mit Freiluftgalerien und zahlreichen Kulturzentren aufwarten, außerdem kann man hier auch historische Gebäude wie die neoklassizistische Stadtbibliothek São Lázaro bewundern. Das Ganze wird mit der Küche aus allen Ecken der Welt, ob Dim Sum oder dem besten Mexikaner der Stadt, abgerundet.

Danach folgt Shimokitazawa in Tokio, das als "was Brooklyn für New York ist, nur cooler", bezeichnet wird. Das Viertel ist weniger kommerziell als Shibuya und Shinjuku, hier findet man Vintage-Shops und eine Vielzahl von unabhängigen Restaurants, Bars und Cafés. Modefans, die den Grunge-Style suchen, sind hier besonders gut aufgehoben.

Das historische Viertel Onikan in Lagos, Nigeria, sollte man ebenfalls nicht verpassen, wenn es nach "Time Out" geht. In dieser Gegend treffen "Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mühelos aufeinander". Das bildet sich auch architektonisch mit den Kolonialhäusern aus der Zeit vor der Unabhängigkeit, den 70er-Jahre-Bauten und den heutigen modernen Stahlkonstruktionen ab.

Die gesamte Top-50-Liste im Überblick:

1. Arroios, Lissabon

2. Shimokitazawa, Tokio

3. Onikan, Lagos

4. Wedding, Berlin

5. Historic Filipinotown, Los Angeles

6. The Waterfront, Hobart

7. Strasbourg-Saint-Denis, Paris

8. Astoria, New York

9. Embajadores, Madrid

10. Pilsen, Chicago

11. Peckham, London

12. Soi Pridi Banomyong/Phra Khanong, Bangkok

13. Footscray, Melbourne

14. Zhongshan, Taipei

15. Kerem Hateimanim und Shuk HaCarmel, Tel Aviv

16. Kypseli, Athen

17. Jalatlaco, Oaxaca

18. District 3, Ho Chi Minh City

19. Juárez, Mexico City

20. Poblenou, Barcelona

21. Jamestown, Accra

22. Verdun, Montreal

23. Overseas Chinese Town, Shenzhen

24. Holly, Austin

25. Bom Retiro, São Paulo

26. Katendrecht, Rotterdam

27. Ancoats, Manchester

28. Corktown, Detroit

29. Gemmayzeh und Mar Mikhaël, Beirut

30. Barranco, Lima

31. Dogpatch, San Francisco

32. Vesterbro, Kopenhagen

33. Naeja-dong, Seoul

34. Yppenplatz und Brunnenmarkt, Wien

35. Easton, Bristol

36. The Junction, Toronto

37. Kadıköy-Moda, Istanbul

38. Kelvinbridge, Glasgow

39. Oltrarno, Florenz

40. Old Havana, Havana

41. Melville, Johannesburg

42. Stoneybatter, Dublin

43. Bartók, Budapest

44. Downtown, Miami

45. Tanjong Pagar, Singapur

46. Nové Město, Prag

47. Bandra West, Mumbai

48. Sai Ying Pun, Hongkong

49. Old Xuhui, Shanghai

50. Dorćol, Belgrad

