Kuturhauptstadt geht in den Untergrund: Matera und seine Höhlen

Man kennt diesen Hügel mit dem Kreuz darauf, jedenfalls als Cineast mit Hang zum Historischen. „Ich war hier oft meine Oma besuchen,“ erinnert sich hingegen Enzo Montemurro. „Das war sehr spannend, in den Höhlen und Ruinen zu spielen.“ Und seit 1968 verboten, was natürlich einen Ragazzo aus dem Süden nicht wahnsinnig beeindruckt. Doch auch die Oma hat das Angebot, in eine Sozialwohnung über dem Flusstal zu ziehen, irgendwann angenommen. Womit die 10.000 Jahre lange Geschichte der durchgehenden Besiedlung der Höhlen (Sassi) von Matera zu Ende ging. Beinahe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 6.1.2019)