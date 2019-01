Korsika, Stolz und Eigenwille

Wer einmal auf Korsika war, scheint auch stolz darauf zu sein: Autoaufkleber mit dem Mohrenkopf, dem bis heute nicht wirklich gedeuteten Wahrzeichen, trifft man immer wieder. Was ist dran an diesem „Gebirge im Meer“, was ist so schön an dieser „Insel der Schönheit“? Von den alten Griechen sogar „Kalliste“, die Allerschönste, genannt. Was macht die Korsen so stolz (und stur), die Besucher so glücklich? Die 50 Gipfel ihrer 2000er? Die stachelige Macchia, ein Dickicht aus Gräsern, Bäumen und Farnen, aus Ginster, Zistrosen, Baumheide, Wacholder, Rosmarin, Lavendel und Myrte: der „grüne Palast“ der Banditen und Vogelfreien, in dem man sich wirkungsvoll verstecken konnte? Die Palmen und Erdbeerbäume? Die Menhire, die über 100 Wehrtürme, die ständigen Winde?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.1.2019)