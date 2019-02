Die Flanier- und Freizeitmeilen der Athener

Wenn Athener dem hektischen Stadtleben entfliehen wollen, machen sie Kurzurlaub an der Riviera. So wird der vor den Toren der Hauptstadt liegende rund 60 Kilometer lange Meeresabschnitt zwischen Piräus und Kap Sounion von den Griechen genannt: Palmengesäumte Esplanaden, kleine Buchten, Strandcafés, Bars, Fischrestaurants, Tempel – und das alles in 30 bis 60 Minuten Entfernung von der Akropolis. Zunehmend wird der Küstenabschnitt auch von den Touristen entdeckt. Motto: Wohnen am Stadtrand, relaxen am Strand und dazwischen Kultur-Trips nach Athen.

Die Riviera beginnt in Piräus, dem Athener Hafen, den die meisten Besucher nur von der Fährenüberfahrt auf eine Insel kennen. Piräus, früher ein kleines Dorf, ist mittlerweile selbst schon auf eine Million Einwohner angewachsen. Hatte es früher das Image eines Hafens mit verruchten Lokalen, so zeigt Piräus heute viel mehr: vornehme Wohngegenden mit neoklassizistischen Häusern, moderne Lokale, schicke Shopping-Malls.

Und hier weht auch der Atem der Geschichte. Ein Stück der alten Stadtmauer aus dem fünften Jahrhundert v. Chr. ist noch zu sehen. Nicht weit davon blickt das Wahrzeichen, der Löwe von Piräus, stolz in die Ferne. Dabei ist er gar nicht echt. Das Original haben die Venezianer im Mittelalter kassiert, es steht vor dem Arsenal in Venedig. Daher beauftragten Mäzene in den Siebzigerjahren einen Bildhauer, eine Kopie anzufertigen. Piräus hieß übrigens einst Porto Leone.

Im Stadtteil Faliro, in der Marina Flisvos, gibt es wiederum ein Stück moderner Geschichte zu sehen. Das Kriegsschiff Georgios Averoff liegt hier als schwimmendes Museum vor Anker. Der Panzerkreuzer, der den Griechen schon in den Weltkriegen diente, hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Nachdem die italienische Regierung 1909 wegen Geldmangels den beauftragten Bau des Panzerkreuzers stornierte, wurde er von den Griechen billig gekauft und zu ihrem Flaggschiff und erfolgreichsten Kriegsschiff gemacht.

Hafenszenerie, Kulturbauten

Einen politischen Hintergrund hat auch die Namensgebung des kleinsten der drei Häfen von Piräus. Lange Zeit hieß er Tourkolimano, Türkenhafen. Doch aus Protest gegen die türkische Invasion in Zypern 1974 wurde er in Mikrolimano (kleiner Hafen) umbenannt. Er hätte einen schöneren Namen verdient, sagen die Einheimischen heute. Womit sie recht haben, denn hier finden sich die hervorragendsten Fischrestaurants von ganz Piräus – mit exzellentem Oktopus, Sardinen, Muscheln. So manche Taverne ist überteuert, aber es gibt auch solche mit vernünftigen Preisen. Eine davon ist der traditionelle Familienbetrieb Botsaris, der ob der herrlichen Fischspezialitäten wirklich empfohlen werden kann.

Nur einige Hundert Meter weiter findet sich ein 2017 eröffnetes Kulturjuwel. Das Stavros Niarchos Foundation Cultural Center ist ein von Renzo Piano geplanter Kulturkomplex, der zwei große Institutionen zu einer baulichen Einheit verbindet: nämlich die neue Nationalbibliothek, die mit ihren 750.000 Werken hier Heimat gefunden hat, und die neue Nationaloper. Über der Bibliothek, quasi als Dach, erstreckt sich ein großer Freizeitpark. Empfehlenswert im Opernhaus ist die kostenlose Backstage-Tour, bei der man bei Proben zusehen und die spezielle Akustik bewundern kann. Tickets für die Vorstellungen sind erschwinglich – rund 90 Euro für die teuerste Karte.

Der Bau des Kulturkomplexes geht auch auf eine Rivalität zwischen zwei Familien zurück: Die Niarchos-Familie, reich geworden in der Schiffsbranche, steht seit ewigen Zeiten mit einer anderen Familie aus derselben Branche, den Onassis, im Wettbewerb nicht nur ökonomischer Natur. So wird viel Geld ausgegeben, um kulturelle Clan-Geschichte zu schreiben. Mit dem Center ist dies zweifellos gelungen. Übrigens: Auch die Onassis-Erben sind Mäzene einer nahe gelegenen Kulturinstitution.

Richtung Osten führt die Küstenstraße weiter an Marinas, kleinen Buchten und dem zentralen Ferienort Glyfada vorbei. Fast versteckt liegt schließlich ein ungewöhnliches Gewässer: Der Vouliagmeni-See, umrandet von steilen rötlichen Felsen, ist in prähistorischer Zeit durch den Einsturz einer riesigen Höhle entstanden. Der See mit seinem Unterwasserlabyrinth enthält brackiges Wasser, weil es sowohl vom Berg als auch vom Meer kommt – und es hat enorme Heilwirkung für Menschen mit Hautproblemen. Der See hat das ganze Jahr über milde 20 bis 25 Grad.

Ein paar Kilometer weiter sind wir bei Maria Maltezou in ihrem Weingut Strofilia zum Verkosten geladen. Denn Attika, die Region um Athen, war noch im 19. Jahrhundert das größte Weinbaugebiet Griechenlands. In den letzten Jahren hat sich eine neue Generation junger Winzer herausgebildet, die mehr will als den üblichen Retsina verkaufen – zu ihnen zählt Strofilia. „Mein Vater hat das Weingut 1980 gegründet, mit dem Wunsch, wieder autochthone Trauben zu pflanzen“, sagt Maria. So wurden heimische Rebsorten wie der Savvatiano gesetzt, nebst bekannten. „Aber unser Sauvignon Blanc ist völlig unterschiedlich zu anderen Ländern, weil der Boden ganz anders ist. Selbst wenn du die Traube auf einer anderen griechischen Insel pflanzt, ist der Geschmack schon verschieden“, so die Strofilia-Managerin.

Es wird schon leicht dämmrig, als wir am Kap Sounion am süd-östlichsten Zipfel der Athener Riviera ankommen und die Besucher hektisch zum berühmten Tempel des Poseidon streben, sich einen Platz auf dem felsigen Boden suchen und gen Westen blicken. Es gibt offenbar nicht viele Plätze, wo ein Sonnenuntergang so romantisch angehaucht ist wie hier vor den Marmorsäulen der griechischen Tempelruine. Dutzende Touristen, die verklärt dem Eintauchen der Sonne ins Meer zusehen, können wohl nicht irren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)