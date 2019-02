Hotel auf Kreta eröffnet "Rage Room"

Sonne, Strand, Meer. Zu wenig für junge Reisende, wenn es nach der Thomas Cook Gruppe geht. Ein neues Hotelkonzept, das sich Cooks Club nennt und im Juni 2018 in Hersonissos auf Kreta eröffnete, will der neuen Zielgruppe mehr bieten. Und zwar mit einem Freizeitprogramm der etwas anderen Art.

Urlaub ist da um Stress abzubauen. Das geht nicht nur am Pool, sondern auch im "Rage Room". – (c) Lottermann and Fuentes / Thomas Cook GmbH

So gibt es neben einer Privat-Disco auch "Escape the Room"-Spiele und Virtual-Reality-Brillen. Seinen Stress kann man aber auch in einem "Rage Room" ablassen.

Anstatt am Pool zu liegen greift man zur Schutzbrille und Baseballschläger und zertrümmert Vasen, Geschirr und Co. (Das kann man übrigens auch in Wien machen.) Dabei soll man sich so richtig auspowern und entspannen können.

