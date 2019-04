Wo die Vereinten Nationen baden gehen

Fürs erste besondere Gratiserlebnis des Tages muss der Genf-Besucher morgens, Schlag neun Uhr nicht nur pünktlich sein, sondern auch charmant. Und zwar gegenüber einem kleinen älteren Herrn in Windjacke. Sein Schlüssel passt – draußen auf einem Steinsteg im Genfer See – zu einem unscheinbaren Blechkasten. Einmal geöffnet, kommen darin zwei Schalter zum Vorschein. Der grüne ist das Objekt der Begierde für Besucher. Jeder will ihn drücken, aber nur einen lässt der Aufseher: Eine Sekunde später zischt und spritzt es zunächst aus einem weißen, helmartigen Knubbel in etwa 200 Metern Entfernung. Dann schießt dort eine 140 Meter hohe Wasserfontäne genHimmel: der „Jet d'Eau“, Genfs Wahrzeichen. Es einmal anschalten zu dürfen, das wünschen sich viele Genfer; für Gäste ist es ein Geheimtipp.

Mit 200 km/h saust das Wasser aus der Düse. Abwechselnd kommen ehrenamtliche Jet-d'Eau-Aufseher jeden Morgen her und sorgen dafür, dass 500 Liter von Genfs Seewasser pro Sekunde in die Luft geschossen werden. Wenn der Wind zu stark weht, drückt es das Fontänenwasser aufs Ufer, und der Jet d'Eau wird abgeschaltet.

Kapital und Kriminalfall

Meist aber bläst nur ein laues Lüftchen die Wassersäule zu einer Art feuchtem Schleier auseinander, der sich vor der Stadtsilhouette ausbreitet. Das passt gut zu den dahinter verschwindenden, diskretesten Orten dieser diskreten Stadt: verzuckerte Grandhotels, glitzernde Bankenquader, vornehme Mode- und Uhrensalons. Sie schmiegen sich an das Ufer des Genfer Sees wie Klunker auf einer Kette.

Einer der schillerndsten Orte: Das Beau Rivage, traditionsreiches Fünf-Sterne-Haus und nach wie vor im Privatbesitz. Hier kostet die Nacht ab etwa umgerechnet 700 Euro, gratis hingegen ist der Blick hinein ins immer noch plüschige Ambiente. Es gefiel offenbar zwei prominenten Gästen, die beide hier starben: Kaiserin Elisabeth – 1898 erstochen vor der Tür von einem Anarchisten – sowie der deutsche Politiker Uwe Barschel, 1987 tot aufgefunden in der Badewanne von Zimmer 317.

Sitz von Organisationen

Beim Flanieren um das Seeufer präsentiert es sich als Ministrand (am Quai Gustave Ador, gratis), After-Work-Bar mit Grill und Cocktails (Quai du Mont-Blanc, preiswert), Open-Air-Kino (Quai Wilson, gratis) und Schlenderpromenade inklusive kostenloser Nachhilfestunde – in Stadtgeschichte auf Plakaten von 1814 bis heute (Quai Wilson).

Ab 1920 tagte hier der in Genf gegründete UNO-Vorläufer Völkerbund. Vor seinem wuchtigen Palast gehen heute die Vereinten Nationen baden – im Bains des Paquis, einer Schwimmanstalt im Look der Fünfziger: Araber, Asiaten, Afrikaner und Amerikaner – offenbar aus allen 194 in Genf vertretenen Ländern planschen hier Menschen friedlich zusammen. Ihre Mode, Musik und Sprachenvielfalt fällt an Bushaltestellen, in den Straßen, in Kaffee- und Kaufhäusern auf – einfach überall in dieser stellenweise etwas grauen 250.000-Einwohner-Stadt – und macht sie so zu einer bunten Weltstadt sowie zum attraktiven Sitz für mehr als 200 internationalen Organisationen. Eine davon ist das Internationale Rote Kreuz. Ebenfalls in Genf erfunden, präsentiert es seine unermüdliche Hilfsarbeit in einem modernen, sehr berührenden Museum. „Bitte nicht berühren“-Schilder gibt es hier nicht. Sondern die Chance, sich selbst in den Rot-Kreuz-Alltag hineinzuarbeiten, etwa bei der aufwendigen Suche nach vermissten Menschen. Und bei der direkten Begegnung mit Najmuddin Helal, der in Afghanistan beide Beine bei der Explosion einer Landmine verlor, oder Emanuel Jal, dem sudanesischen Kindersoldaten. Die beiden und zehn weitere Menschen erscheinen lebensgroß auf den Bildschirmen. Wer diese berührt, dem erzählen die Betroffenen per Video ihre Geschichte – und wie das Rote Kreuz ihr Leben wieder erträglich gemacht hat.

Die Uhrenmetropole

Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin – dass in Genf der Ort der Uhrenmarken ist, daran ist Johannes Calvin schuld, sagen Historiker. Vertrieben aus dem benachbarten Frankreich lebte und lehrte der neben Martin Luther wohl bekannteste Kirchenreformator ab 1541 dauerhaft in Genf und predigte Ehrlichkeit, Fleiß, Sparsamkeit, Disziplin und vor allem den völligen Verzicht auf Luxus. In seinem Genfer Katechismus von 1541 hat er daher den vielen Schmuckherstellern der Stadt geraten, in die Uhrenproduktion zu wechseln, was viele dann auch getan haben – durchaus aus Angst vor Calvin, der wegen seiner Radikalität rückblickend schon einmal als „Taliban von Genf“ bezeichnet wird. Ungewollt hat der Schmuckverächter so erreicht, dass Uhren zu Schmuckstücken wurden – eingebaut in Halsketten, in kitschige Amulettdosen oder in putzige Parfümbehälter in Kirschform. Das alles ist während einer Zeitreise durch die Genfer Uhrmachergeschichte zu besichtigen – im Patek-Philippe-Museum.

Dass Calvin auch seine eigene Kirche von jeglichem Tand befreit hat, ist heute noch in der Kathedrale St. Pierre zu sehen. Hinter dem wuchtig-antiken Säulenportal nichts als nackte, graue Wände. Wer auf den Turm steigt, findet das Örtchen mit dem besten Blick über Genf – die ehemalige Türmertoilette. Um die Kirche herum steile Kopfsteinpflastergassen, markisenverzierte Brasserien und Monsieur Juliens herrlich unaufgeräumtes Antiquariat – Genfs winkelige, gemütliche Altstadt könnte ein französisches Dorf sein, mit dem Place du Bourg als dreieckigem Platz für eine Kaffeepause.

Piazza und Kult-Eis

Und abends? Lieber nicht in eines der sehr teueren Restaurants an der Rhône oder im Ausgehviertel Paquis. Sondern raus mit der Straßenbahn (Gratistagestickets in jedem Hotel) nach Carouge. Zwar nicht zur Stadt, aber zum Kanton Genf gehörend, ist diese italienisch anmutende Gemeinde mit verwitterten Fensterläden, mit Piazza und schaulaufenden Großfamilien einen Ausflug wert. Wegen der vielen kleinen Läden zum Stöbern, der – vergleichsweise – preiswerteren Straßenlokale und wegen Gelato Mania, der Eisdiele mit der Kultkugel: Ananas-Basilikum.

KURZ EINMAL NACH GENF Info: Der Geneva-Pass bietet kostenlosen Eintritt oder Vergünstigungen bei vielen Attraktionen. www.geneva-tourism.ch Übernachten: teuer, mit meist mehr als 250 Euro pro Nacht die Spitze in Europa. Zentral, günstig, karg: cityhostel.ch, hotel-de-geneve.ch; komfortabel in der Altstadt: www.hotel-bel-esperance.com. Alle Genfer Hotels geben beim Check-in kostenlose Tickets für Bus, Bahn und Fähren aus – finanziert von der Stadt. Baden: Bains des Paquis. Erleben: Der Jet d'Eau wird täglich um neun Uhr angeschaltet. Rot-Kreuz- und Patek-Philippe-Museum.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)