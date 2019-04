Das rote Gold des Atlantiks

Es ist Frühling geworden in Andalusien. Im kristallklaren Licht strahlt das weiße Dorf Zahara vorm endlosen Atlantik wie am Rand der Welt. Auf dem Strand kämpft ein Jogger gegen den Levante an. Wenn dieser Ostwind über das Land fegt, noch einen Zahn zulegt, Kitesurfartisten durch Wasser und Lüfte jonglieren, harrt kaum jemand am Strand aus. Wie hier am La Luna bei einer Copa (einem Glas Wein), einer Caña (einem Bier) und einer Tapa, wo man nun die Kapuzen ins Gesicht zieht. Lieber macht man es sich in den weißen Mauern des Dorfs gemütlich. Lässt sich Meeresfrüchte aus der Bucht von Cádiz auftischen, dazu Weine und Sherrys der Region mit großen Namen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)