„Beißkorb?“ Das kam nicht bloß forsch gefragt, das kam gebellt wie von einem zornigen Mastiff kurz vor dem Zubeißen. Der alte Mann mit seinem Hündchen in der Straßenbahn – wie würde er reagieren? Die Alte bebte vor Kampfeslust. Ring frei zur ersten Runde? Neun von zehn solcher Situationen enden im unwürdigen Verbalscharmützel, man kennt es ja. Stattdessen, ohne Zögern: „Bitte, ich wollte mich entschuldigen bei Ihnen!“ Die Alte hatte mit allem gerechnet – aber nicht mit einer Geste von Demut. Der Wind war aus den Segeln. Ihr Mann raunte ihr ins Ohr: „Das hast jetzt davon“.

Wir wurden gerade Zeuge einer Demonstration – nicht von Demut, sondern von Souveränität. Lebensweisheit führt einen dorthin. Mit dem Verzicht, seinen Standpunkt geltend zu machen und sich so einem Schlagabtausch mit ungewisser Publikumswertung auszusetzen, triumphierte der alte Mann mit seinem Hündchen über die Szenerie.

Eine kleine Episode aus dem öffentlichen Nahverkehr, der auf wundersame Weise funktioniert, ohne dass sich alle abkrageln. Die auch zeigt: Das Fressverbot der Wiener Linien ist ein Schuss in den Ofen. Aus allen Kanälen feuernd, ist es eine noch größere Belästigung als da und dort die hinuntergewürgten Kebabs und Pizzaschnitten. Ein bisserl etwas an Mitmenschen hält man aus. Aber dass sich auf einer einzigen U-Bahntüre mittlerweile acht Verbots- und Gebots-Piktogramme finden, das sieht nicht nur verdrießlich aus, das ermuntert nur zum Vernadern und zum Aufplustern von Ordnungskräften. Auf der Straße geht es viel wilder zu als in den Öffis. Es wird manchmal eng – es heißt ja auch: Nahverkehr. ?

