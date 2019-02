Essen in Russland

Unlängst ging ich in Moskau in den Obst-und-Gemüse-Laden, um unbehandelte Zitronen für einen Zitronenkuchen zu kaufen. Aus dem Regal strahlten mich usbekische und türkische Exemplare an, eines schöner als das andere. Doch der Kauf erwies sich als diffizil. Ich versuchte mein Glück bei dem beflissenen Verkäufer, der mir bereits durch das ganze Geschäft auf leisen Schritten gefolgt war, als wäre er Polizist und ich Einbrecherin (russische Servicekultur, ein schwieriges Thema). „Welche sind bio?“, fragte ich den jungen Mann. „Alle unsere Zitronen sind natürlich, gesund und sauber“, sagte er mit großer Überzeugtheit. „Aber sind sie wirklich unbehandelt?“ – „Natürlich!!“ Weitere Nachfragen waren zwecklos.

Das Problem war, dass er nicht unrecht hatte. In Russland gibt es keine Öko-Zertifikate, weder für Lebensmittel, noch für Kosmetik. Alles ist somit potenziell natürlich, gesund und sauber. Und die Menschen sind überaus überzeugt davon. Was nicht alles gesund ist in Russland! Mayonnaise. Picksüße Marmelade. Wurst mit riesengroßen Fettaugen. Jede Babuschka, jede Verkäuferin wird Ihnen das gern bestätigen. „Naturalno! Ohne Chimija!“

Apropos Marmelade (die in Russland maximal 30 Prozent Früchte enthält, vermutlich weniger). Einmal traf ich einen Kollegen, der allen Ernstes behauptete, Obst in Reinform sei ungesund: zu schwer verdaulich. Also solle man besser zur bekömmlichen Konfitüre greifen. Im Obstgeschäft griff ich zu den kleinen usbekischen Zitronen. Was blieb mir anderes übrig? Ich wusch sie, rieb ihre Schale ab, presste sie aus und verarbeitete sie zu einem formidablen Zitronenkuchen. Er schmeckte sehr natürlich.

