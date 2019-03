Reise durch ein altes, habsburgisches Europa

Im Jahr 1979 verschlug es den jungen Briten Richard Bassett nach Triest. Um der grauen englischen Tristesse zu entkommen, hatte er eine Stelle als Englischlehrer angenommen. Das entpuppte sich als glückliche Entscheidung. In dieser wundervoll patinierten Stadt an der Adria wurde er in einen Kreis kakanischer Charaktere eingeführt, die seinen Lebensweg prägen sollten: die Hofdame von Sophie Herzogin von Hohenberg (Erzherzog Franz Ferdinands Gattin) ebenso wie Gottfried (oder Geoffrey) Banfield, den letzten k. u. k. Offizier, der noch von Franz Joseph I. einen Orden erhalten hatte.

Bassett, der in Cambridge studiert und auch zum Hornisten ausgebildet worden war, bewarb sich später um einen Posten im Orchester der Oper von Ljubljana; danach war er Mitteleuropa-Korrespondent der „Times of London“ in Wien (ab 1985) und Prag (ab 1989). All das hat er in „Last Days in Old Europe: Trieste '79, Vienna '85, Prague '89“ (Penguin Books) zusammengefasst; es ist ein prachtvoller kleiner Führer durch ein altes, habsburgisches Europa, das es in seiner multikulturellen Lässigkeit und Vielgestaltigkeit heute, drei Jahrzehnte später, nur mehr in Spurenelementen gibt.

Wie gern hätte ich manche dieser seither verstorbenen Menschen getroffen! Die alten Bahnhöfe, Schlösser und Herrenhäuser, die seither abgerissen oder in glattkalte Charakterlosigkeit umgestaltet wurden, besucht! Wen es nun, dem winkenden Frühling folgend, an diese Orte zieht, um seine Seele baumeln zu lassen, dem werden Bassetts Erinnerungen gewiss Freude, doch auch Wehmut bereiten.

