Scheinbar schneller

Fliegen ist Ausgeliefertsein. Gleiches gilt für das Autofahren auf der eurasischen Landmasse, die in Chauffeuren offenbar den Wunsch weckt, Dschingis-Khan-gleich ohne Rücksicht auf Verluste durchzurasen.



Ich war also in Südsibirien unterwegs. (Diese Grenzerfahrung kann man allerdings auf jeder beliebigen Schnellstraße zwischen Toljatti und Tiksi, Minsk und Magadan machen.) Der Fahrer wollte meinen Mitreisenden und mich offenbar davon überzeugen, dass er nur knapp eine Rennfahrerkarriere verpasst hatte. Dass eines seiner Beine nach einem Autounfall amputiert worden war, hielt ihn nicht davon ab, im Gegenteil.



Der Fahrer also: Er beschleunigte vor den Kurven, was uns gefährlich nah an den Abgrund geraten ließ. Er überholte an Stellen, an denen er unmöglich wissen konnte, was ihm entgegenkam. Er textete seiner Liebsten, während er mit 140 km/h in einer rabenschwarzen Regennacht fuhr. Mein Mitreisender googelte indes die Zahl der russischen Verkehrstoten pro Kopf. Natürlich ein Vielfaches jener auf mitteleuropäischen Straßen. Ich entgegnete, Russland sei so groß, die Wegstrecken viel länger, das Risiko also größer. Er ließ den Einwand nicht gelten: Es gebe doch viel weniger Autos. Wir schwiegen. Der Chauffeur beschleunigte munter weiter. Was tun?



Auf keinen Fall darf man den Fahrer um Tempodrosselung anflehen. Das spornt ihn nur an. Ich verrate Ihnen, was hilft: Man muss den Lenker in ein Gespräch verwickeln. So holt man ihn aus der Einsamkeit des Rasens. Nur bitte beim Reden nicht umdrehen!

jutta.sommerbauer@diepresse.com