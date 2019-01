Produktive Mischkulanz auf Mauritius

Eine interessante Geschichte ist die des Werbespruchs: „Zuerst schuf Gott Mauritius, dann das Paradies. Doch das Paradies war nur eine Kopie davon.“ Schön gesagt – aber leider aus dem Kontext gerissen. Tatsächlich stehen die Zeilen in seinem Reisebericht „Following the Equator“ (1894). Mark Twain zitierte einen Einheimischen, der Mauritius so charakterisierte. Andere Bewohner würden, so Twain weiter, das Gegenteil behaupten und anfügen, dass in Port Louis niemand leben wollte, außer wenn er dazu gezwungen würde, und im Übrigen sei Curepipe der feuchteste und regnerischste Ort der Welt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.1.2019)