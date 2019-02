Mehr Beuteltiere als Beutetiere auf Kangaroo Island

Wenn die Sonne sinkt, springen Kängurus auf die Lichtung wie auf eine Bühne. Für ihr Publikum scheinen sie sich nicht sonderlich zu interessieren. Nur, wenn die Menschen mit Kameras ihnen zu nahe kommen, schauen die Tiere vom Gras auf. Rücken die Zweibeiner trotz dieses Signals weiter auf, springen die Kängurus davon.

Dass die Tiere Nähe und Distanz zum Menschen bestimmen, er sogar ihretwegen anreist, ist auf Kangaroo Island eine relativ neue Entwicklung. Als Lucy Edward die Lichtung von Hand rodete, nahm sie die Natur vermutlich als eher feindlich wahr. 1940 war sie mit ihrem frisch angetrauten Mann hergekommen. Nach seinem Tod drei Jahre später blieb sie mit einem kleinen Sohn zurück und bewirtschaftete die Farm Grassdale allein. Erst 1970 verließ sie ihr karges Cottage ohne fließendes Wasser und zog in eine komfortablere Unterkunft in Kingscote, der Inselhauptstadt.

Das Farmland schenkte sie dem Kelly Hill Conservation Park. Seither gehört es mitsamt der mühsam freigelegten Schafweide Wallabys und Kängurus – und zur Dämmerstunde auch den Gästen der Southern Ocean Lodge. Sie bewundern die Beuteltiere aus respektvoller Entfernung, trinken dazu Inselwein und essen schön angerichtete Canapés.

Die Southern Ocean Lodge fügt sich ohne große Eingriffe in die Landschaft ein. Aus einst 18 Koalas wurden 50.000. – (c) imago/ZUMA Press (AFP7)

Zu den Häppchen reicht Bill, Biologe aus Sydney und einer der Naturguides der Lodge, Informationen. Die Kängurus, so berichtet er, haben sich seit der Trennung der Insel vom 15 Kilometer entfernten Festland vor 10.000 Jahren zu einer kleineren und dunkleren Subspezies des Westlichen Grauen Riesenkängurus entwickelt. So erwarben sie den schönen Namen Kangaroo Island Kangaroo. Auch die auf dem Kontinent fast ausgestorbenen Tammar Wallabys sind kleiner als ihre Cousins vom Festland. Dingos und Füchse kamen nie her, den im 20. Jahrhundert eingeführten Wildkaninchen machten Heath Goannas, große Echsen mit ebensolchem Appetit, den Garaus.

So genießt die australische Fauna hier bessere Bedingungen als auf dem Festland, wo der Mensch und eingeschleppte Arten ihr zusetzen. Tatsächlich ist die zu mehr als einem Drittel aus Nationalparks und Schutzgebieten bestehende, mit 4400 Quadratkilometern drittgrößte Insel Australiens – nach Tasmanien und Melville – zu einem Naturtresor für den Kontinent geworden.

Bestände rasch vermehrt

Eigentümlich sind der Schnabeligel, ein eierlegendes Säugetier, und das 1928 auf die Insel gebrachte Schnabeltier, ein Wesen zwischen Reptil und Säuger. Aber auch die einzige überlebende Population ligurischer Bienen auf der Welt ist ausgerechnet hier zu finden – weil 1884 ein Bienenstock von Queensland nach Kangaroo Island gesandt wurde und sich in der Isolation prächtig entwickelt hat. Nur zum Thema Schlangen schweigt Guide Bill diskret. Schließlich rückt er damit heraus, dass es zwei Arten auf der Insel gebe, die hochgiftige schwarze Tigerotter und die seltenere, aber kaum weniger beunruhigende Zwergkupferkopfschlange.

Rund um die Kalkklippen des mit Stalaktiten behangenen Admirals Arch im Südwesten leben 7000 Pelzrobben, im Seal Bay Conservation Park 10.000 Exemplare der bedrohten australischen Seelöwen. Auch hierhin bringen die Guides die Gäste der Lodge. Während die Menschen früher mit ihnen zu schwimmen versucht – was sich schon aufgrund der Strömungen nicht empfiehlt – oder sie mit Steinen beworfen haben, wird das Habitat der Tiere an der Südküste heute strikt geschützt. Es erlaubt Besuchern aber beschränkte Annäherung an die Seelöwen, die sich aus dem Wasser wälzen, wie Treibholz im Sand liegen oder laut nach ihren Jungtieren rufen.

18 Koalas wurden 1923 eingeführt, als die Bestände auf dem Festland durch Jagd bedrohlich schrumpften. Mit Erfolg: Heute leben über 50.000 auf Kangaroo Island, wo es viel Eukalyptus gibt, aber nur gelegentliche Buschfeuer den Bestand kontrollieren. So groß ist ihre Zahl, dass Koalas von hier nach Queensland und New South Wales gebracht werden, wo sie heute gefährdet sind. Bis 2030 soll die Insel nun noch katzenfrei werden, damit das Ökosystem so intakt bleibt, wie das nach 200 Jahren europäischer Ein- und Übergriffe eben möglich ist.

Das ist auch das Ziel der Southern Ocean Lodge. An einem Regentag stand das in Sydney heimische Hotelierspaar James und Hayley Baillie auf der Steilklippe zwischen den Nationalparks Flinders Chase und Kelly Hill Caves, blickte aufs tosende Meer und beschloss, hier seine zweite Öko-Lodge zu bauen – nach der Capella Lodge am südlichsten Korallenriff der Welt auf Howe Island. Die Klippe über der Hanson Bay erschien ihnen als weiterer ikonischer Standort in Australien ideal, um ihre Vision von ökologisch verträglichem Luxus zu realisieren. Sie basiert auf Regionalität – von dem hier auf Kangaroo Island geborenen Architekten Max Pritchard über die Baustoffe bis zu den Produkten aus Küche und Keller –, auf der Erkenntnis, dass nicht goldene Wasserhähne, sondern unverfälschtes Naturerlebnis und geringstmöglicher Eingriff in die Umwelt Luxus bedeuten. Auf Kangaroo Island, wo zuvor rustikale Unterkünfte und Camping das Angebot bestimmten, füllten die Baillies mit ihrer edlen Lodge eine Lücke. Sie sicherte das Überleben des Projekts trotz der unzeitigen Eröffnung im März 2008 – unmittelbar vor der globalen Finanzkrise.

Seitdem haben sie 4500 einheimische Setzlinge gepflanzt, um das ökologische Gleichgewicht zu erhalten. Denn auch die Flora ist einmalig: Auf KI, wie die 4500 Insulaner ihre Heimat nennen, gibt es 45 Pflanzenarten, die nirgends sonst auf dem Planeten zu finden sind. Die Vegetation hat sich kaum verändert, seit Matthew Flinders 1802 als erster Europäer vor Anker ging. Ihm folgten Wal- und Robbenjäger, bis um 1830 erste Farmer eintrafen. Für die Öko-Lodge wich relativ wenig Gehölz, denn die Lodge nimmt nur ein Prozent des 102 Hektar großen Geländes ein. Ihre 21 an der Steilküste aufgereihten Suiten, der lang gestreckte Great Room mit Kamin, Sitzecken sowie offener Bar zur Selbstbedienung und das Restaurant ragen kaum aus der dichten Vegetation. Das Dorf, in dem die Angestellten wohnen, liegt ebenso wie die Wassertanks unsichtbar im Busch.

Die Tanks fassen 1,5 Millionen Liter Wasser; gesammelt werden sie auf 5700 Quadratmetern Dachfläche. 2,5 Millionen Liter werden so im Jahr gewonnen. Denn die isolierte Lage eignet sich nicht nur zur Weltflucht, sie macht auch extrem abhängig von Regenwasser. „Gegen Ende der Trockenzeit werde ich sehr nervös“, sagt der in der Schweiz aufgewachsene Engländer John Hird, der das Haus seit sechs Jahren zusammen mit seiner australischen Frau, Alison Heath, leitet. Kämen dann noch Familien mit duschfreudigen Teenagern, bete er häufig um Regen. Das Wasser ist nicht die einzige Herausforderung. „Die Lodge ist noch immer ein energiehungriges Monstrum“, so Hird. Zwar würden die Wasserpumpen mit solarer Energie betrieben, doch erwärmt werde nur ein Fünftel mit Solarthermie. „Vor zehn Jahren war die Solartechnik noch nicht so weit wie heute.“ Mittelfristig soll der Anteil erhöht und sollen die Dieselgeneratoren abgelöst werden.

Wilde Küste liegt zu Füßen

Ein langer Gang, an dem die Suiten aufgereiht sind, verbindet Restaurant, Great Room und den Zugang zur Küste. Er bildet die Lebensachse in der Lodge; Restaurant und Bar aber sind das natürliche Herzstück. Die Angestellten in hellen Hosen und kragenlosen schwarzen Hemden, die erstaunliche Aussicht auf die Einsamkeit des Ozeans und die eindrucksvolle Größe des Raums am Ende der Welt fügen sich zu einer Kulisse, die einem „James Bond“-Film gut stehen würde. Hier könnte auch ein Schurke in seinem Hauptquartier nach Weltherrschaft streben, würde das Kaminfeuer nicht so wohlig knistern, während Wein in Gläser sprudelt, Austern serviert werden und Kängurus umherhüpfen: auf Bildern, Polstern, aus Resten alter Landwirtschaftsgeräte.

Bestimmend aber ist das Meer. Die Zimmer sind nach Schiffen benannt, die auch nach dem Bau dreier Leuchttürme zwischen 1852 und 1908 mit tödlicher Regelmäßigkeit in den riffreichen Gewässern vor der Küste zerschellt sind. Stella heißt eine Suite nach dem Schiff, das am 8. Mai 1938 vor dem Cape de Couedic gekentert ist, eine andere nach der glücklosen Amber Star, die am 14. Januar 1973 vor Cape Bouguer gesunken ist. Die Glasfronten auf der Ozeanseite öffnen den Blick bis zum Horizont. Die Zimmer sind minimalistisch elegant: mit Grau-, Creme-, Blautönen, naturnahen Materialien von den Kalksteinböden bis zu den Leinenbezügen und dem Mobiliar aus recyceltem Holz. Alles ist so unaufdringlich, dass nichts vom Wesentlichen ablenkt: dem unverstellten Blick auf den südlichen Ozean.

STILLE TAGE AUF KANGAROO ISLAND Kangaroo Island: drittgrößte Insel Australiens (nach Tasmanien und der Melville-Insel), ca. 110 Kilometer südwestlich von Adelaide. Die Bevölkerung lebt von Fischerei und Ökotourismus. Es gibt mehrere große Naturschutzgebiete. Infos: www.tourkangarooisland.com.au Anreise: Mit der Fähre ab Cape Jervis erreicht man Kangaroo Island in 45 Minuten (zwei Autostunden von Adelaide entfernt). www.sealink.com.au Oder mit Quantas Link in 30 Minuten ab Adelaide fliegen. www.qantas.com Reisezeit: Die Jahreszeiten sind unseren entgegengesetzt, das Klima aber ist mild. Outdoor-Aktivitäten sind das ganze Jahr über möglich, da die Temperaturen auch im Südwinter nur ausnahmsweise einstellig werden. Allerdings regnet es von Mai bis August häufiger. Unterkunft: Southern Ocean Lodge: Die Übernachtung kostet inklusive aller Mahlzeiten und Getränke sowie Transfers vom und zum Flughafen Kingscote pro Person im DZ 1200 australische Dollar (etwa 748 Euro; Mindestaufenthalt zwei Nächte); Ausflüge mit Rangern wie Kangas und Kanapés oder Wonders of Kangaroo Island können dazugebucht werden. southernoceanlodge.com.au Baillie Lodges: 2013 eröffneten Hayley und James Baillie eine weitere Lodge am Fuß des Monolithen Uluru, 2020 soll eine vierte in Tasmanien folgen. baillielodges.com.au

