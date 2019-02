Die "Golden Girls" stechen in See

"Thank you for being a friend" - Dass man Andrew Golds 78-er Hit über Generationen mit vier Seniorinnen in Verbindung bringen würde, hätte der Künstler selbst wahrscheinlich nicht so schnell erraten. Nachdem aber Cynthia Fee das Lied im Vorspann der Serie "Golden Girls" nun mal gesungen hatte, ist es hängen geblieben, wie die agile Männerwelt Floridas in Blanche Devereaux' Schlafzimmer.

Von 24. bis 29. Februar 2020 wird der Song übrigens durch die Karibik hallen. Dort findet die erste "Golden Girls Fan Cruise" statt. Das Schiff wird in Florida, der Heimat der vier Seriendamen ablegen und von dort aus Key West und Cozumel besuchen. Zur Unterhaltung der Gäste gibt es Dorothy’s Bingo, eine Kostümparty oder eine Nacht auf der St. Olaf Käsekuchenparty. Nur drei Highlights aus dem Programm. Die fünf Nostalgienächte sollen rund 1000 USD pro Person für eine Standardkabine oder 7600 USD für eine Deluxe-Suite kosten. Die Themenkreuzfahrt, die von der Reise- und Eventfirma Flip Phone Events erfunden wurde, findet auf dem Schiff Celebrity Infinity statt, das 965 Fuß misst und 2170 Personen Platz bietet.

Wer zu jung ist: Die NBC-Sitcom "Golden Girls" handelte von vier älteren Damen - der zynischen Dorothy, ihrer Mutter Sophia, der naiven Rose und der sextollen Blanche -, die in einer Wohngemeinschaft in ihrer Wahlheimat Florida zusammen lebten. Mit ihren Geschichten rund um heikle Themen wie Alzheimer, Homosexualität, soziale Isolation oder Sterbehilfe feierten sie in den 80er und 90er-Jahren weltweit Erfolge. 180 Episoden lang haben die Schauspielerinnen Rue McClanahan, Betty White, Beatrice Arthur und Estelle Getty zusammen TV-Geschichte geschrieben.

Fernsehgeschichten auf See

"Golden Girls at Sea" ist nur eine von vielen TV-Kreuzfahrten, die in den vergangenen Jahren boomen. Während der ersten "Star Trek: The Cruise", die im Jänner stattfand, war zum Beispiel William Shatner, der in der Originalserie Captain Kirk spielte, mit dabei. Fans des "Great British Bake Off" können mit Mary Berry, einer ehemaligen Jurorin der Show, über den portugiesischen Douro River segeln. Ob nun auch die 97-jährige Betty White - zuletzt gesehen bei den Emmy Awards im vergangenen Herbst - bei der "Golden Girls"-Kreuzfahrt mit einem Gastauftritt glänzen wird, ist noch nicht bestätigt. Überraschen würde es uns nicht.

(sh)