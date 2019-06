Mit dem Camper durch Österreich – so nah, so wild, so schön

Alpencamping Nenzing: Mehrfach ausgezeichnet: u. a. als ADAC-Superplatz 2018, Leading Campings.

Achtung: Bei Anfahrt mit großem Wohnmobil oder Wohnwagen Autobahnausfahrt Frastanz nehmen. www.alpencamping.at

Camping Zeinissee: Inklusive Silvrettacard für kostenlose Nutzung Silvretta-Hochalpenstraße, mit Reservierung bereits bei der Anreise. www.camping-galtuer.at

Camping Zirngast in Schladming: Zu Fuß in die Innenstadt dauert nur wenige Minuten. Spazier- und Radweg an der Enns gleich gegenüber. www.zirngast.at

Campingplatz Forstgarten, Nationalpark Gesäuse: Der moderne Nationalpark-Pavillon liegt verkehrsgünstig an der Ennstalbundesstraße, nur fünf Gehminuten vom Bahnhof Gstatterboden und dem nahe gelegenen, gut frequentierten Campingplatz Forstgarten entfernt. Ausgangspunkt für Wanderungen (Ennstalerhütte, Buchsteinhaus, Gesäuseberge) und geführte Touren und Ausgangspunkt der Mountainbikestrecke „Hochscheibe“ im Nationalpark. Mit Gastronomie, Sonnenterrasse und Shop. www.landesforste.at

Ötscherland-Camping, Lunz am See: Partnerbetrieb des Bergsteigerdorfs Lunz am See. Tipp für kulturell Interessierte: Die Lunzer Seebühne ist ein multifunktionelles Bauwerk direkt am Seeufer, und es gibt Festivals wie die „Wellenklänge“. Untertags können sich die Badegäste auf der rund 50 m2 großen Bühnenfläche sonnen. Am Abend wird die stufenförmige Sitzplatzabdeckung durch Wasserkraft gehoben, und eine überdachte Zuschauertribüne mit 250 Sitzplätzen entsteht. www.oetscherlandcamping.at

Servicetipp „wild“ campen: www.help.gv.at

Für ganz Österreich einheitlich geregelt ist das Campen bzw. Zelten im Wald: Der Wald darf zwar grundsätzlich zu Erholungszwecken betreten werden, eine „Benutzung“ durch zum Beispiel Lagern bei Dunkelheit oder Zelten ist aber verboten. Erlaubt ist das Zelten im Wald nur dann, wenn die Zustimmung des Waldeigentümers eingeholt wird. Das Campieren außerhalb des Waldbereichs ist in Österreich nicht einheitlich geregelt. Vorschriften etwa zum Campen außerhalb von Campingplätzen oder zum Abstellen von Wohnmobilen und Wohnwagen finden sich vor allem in einzelnen Landesgesetzen (jedoch nicht in allen Bundesländern). In diesen werden teilweise auch die Gemeindevertretungen ermächtigt, Verordnungen in Bezug auf das Campieren zu erlassen. So bestimmen viele dieser Verordnungen, an welchen Orten der jeweiligen Gemeinde das Campen außerhalb von Campingplätzen erlaubt beziehungsweise verboten ist.

Compliance-Hinweis: Diese Reise wurde teilweise von Tourismusverbänden unterstützt.