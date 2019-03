Kolosseum-Besuch in Rom wird teurer

Das Kolosseum gehört bei einem Rom-Besuch auf die Liste der Sehenswürdigkeiten, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Ab 1. November 2019 werden die Eintrittskarten für den Besuch des Kolosseums, des Forum Romanums und des Palatinum-Hügels in Rom teurer. Genauer gesagt um 33 Prozent, statt 12 Euro muss man zukünftig 16 Euro berappen.

Konsumentenschützer sehen die Preissteigerung nicht für verhältnismäßig und wollen wissen, wofür die zusätzlichen Einnahmen tatsächlich verwendet werden. Es handelt sich um die erste größere Preissteigerung seit 2008, 60 Millionen Menschen haben in den letzten zehn Jahren das Kolosseum besucht.

An 20 Tagen im Jahr ist der Zugang zu verschiedenen Museen der Stadt und auch dem Kolosseum frei, zum Beispiel am ersten Sonntag im Monat. Das soll auch weiterhin so bleiben.

(Red. )