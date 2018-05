Kopfschmuck aus Kremsmünster: Für Frauen, die sich was trauen

Wenn Alexandre Collon (40) heute die royale Hochzeit im TV verfolgt, schaut er nicht nur auf diverse königliche Hoheiten – auch wenn das Event an sich für den Enkel einer Britin schon einen Reiz hat – sondern auch darauf, was diese auf ihren Köpfen tragen. „Da schaut man schon auch: Liegt man im Trend, ist man gut, was wagt man?“, sagt er.

Denn Collon fertigt in Kremsmünster selbst sogenannte Fascinators. Eigentlich sind das keine richtigen Hüte, sondern Kopfputze, wie er sie nennt: Schmuckstücke fürs Haar, mit Federn oder Schleifen, gern in Farbe. So, wie sie bei royalen Hochzeiten getragen werden (auch, wenn in der Einladung explizit „Hut“ steht). Und manchmal auch hierzulande.