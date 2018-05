Herzog Harry und Herzogin Meghan haben die Ringe getauscht

Keep Calm and Marry On. Große Gefühle in opulenter Kulisse und eine Prise UK-Märchen: Auf den heutigen Tag haben vor allem Fans des britischen Königshauses schon lange gewartet - oder auch nicht, wenn sie mehr auf eine (die) royale Partie des Hauses Windsors gespitzt haben. Prinz Henry Charles Albert David of Wales vulgo Harry - Enkel von Queen Elizabeth II., Sohn der verstorbenen Lady Diana, Rose of England - und die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle werden sich in der St George's Cathedral auf Windsor Castle das Ja-Wort geben. Davor springt Prinz Charles für den erkrankten Brautvater ein. Blaues und bürgerliches Blut verpackt in fesche Frühlingsfarben mischt sich ab 10.30 Uhr im Live-Ticker. Gute Unterhaltung!

