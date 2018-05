ZDF wegen rassistischer Berichterstattung der Royal Wedding kritisiert

Emotionale Höhepunkte, aber verbale Tiefpunkte. So lässt sich die Live-Kommentierung des ZDF zur royalen Hochzeit zwischen Prinz Harry und Meghan Markle wohl zusammenfassen. Denn ein ständig und penetrant wiederkehrendes Thema der Gesprächsrunde waren die afroamerikanischen Wurzeln der Braut. "Rassismus auf allen Kanälen", meinte die taz dazu, die die Diskussion anstieß.

Denn die nicht nur die Häufigkeit, mit der auf die Wurzeln der Braut aufmerksam gemacht wurde, sondern auch die nicht gerade unfallfreien Formulierungen stießen auch vielen Unsern sauer auf. "Es ist unglaublich wie viel unterschwelliger Rassismus in die Berichterstattung einer Hochzeit passt", heißt es etwa auf Twitter.

Die haben eben im #ZDF ernsthaft gesagt, „Frauen wie #Meghan hätte man früher höchstens als Mätresse gehalten.” Und man müsse sich jetzt erst mal an den Sprachgebrauch gewöhnen bei dem Phänomen. Ey, @ZDF – die alten Männer reden sich da gerade um Kopf und Kragen! #royalwedding — claudine (@claudine) 19. Mai 2018

ZDF-Moderator Norbert Lehmann fragte etwa „Ist die Queen da so großzügig und sagt: ‚Die beiden werden ja niemals König und Königin, da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten‘, ich sag es mal so salopp". Oder auch: "Stand by me. So fantastisch schwarz, so toll gesungen." Gala-Unterhaltungschefin Luise Wackerl meinte: "Ich habe auch das Gefühl, dass die Queen bei Meghan ein Auge zudrückt." Und Welt-Journalist Thomas Kielinger erklärt sogar: "Es ist nicht ungewöhnlich für England, dass die ungewöhnlichen Paarungen passieren."

Im Branchedienst DWDL ließ der ZDF ausweichend ausrichten: "Neben den Kommentaren auf Twitter erreichten den ZDF-Zuschauerservice Anrufe und Mails von Zuschauerinnen und Zuschauern mit Fragen sowie Lob und Kritik zu unterschiedlichen Aspekten der Übertragung. Die Kritik unserer Zuschauer nehmen wir ernst."

Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Übermedien hat die verbalen Entgleisungen der ZDF-Liveberichterstattung zusammengeschnitten: