Carrie, Cosmopolitans und Co.: Das "Sex and the City"-Quiz Vor 20 Jahren lief die erste Folge der Kultserie "Sex and the City". Wie gut kenne Sie die vier New Yorker Freundinnen?

Wem schreibt Carrie ihre erste E-Mail?

Wie macht Berger mit Carrie Schluss?

Wohin fährt die Truppe zu Charlottes 36. Geburtstag?

Wie versucht Trey Charlotte aufzumuntern, als sie nicht schwanger wird?

Carrie trägt an ihrem großen Hochzeitstag mit Big besonderen Kopfschmuck. Was war das?

Wie lautet eigenlich Mr. Bigs Vorname?

Wie heißt Samanthas Langzeitfreund Smith mit richtigem Vornamen?

Wo macht Aidan Carrie einen Heiratsantrag?

Wer tritt bei Stanfords und Anthonys Hochzeit auf?

Welche Farbe haben die Schuhe, die Carrie in der gemeinsamen Wohnung mit Big vergessen hat?

Womit stellt Samantha Mirandas Sohn ruhig, als sie auf ihn aufpasst?

Welcher Promi hatte nie einen Gastauftritt in Sex and the City?

Wie heißt Mirandas Putzfrau?

Wogegen tauscht Magda Mirandas "Spielzeug" aus?

Wie lernte Charlotte ihre Hündin Elizabeth Taylor kennen?