Stefano Gabbana bezeichnet Selena Gomez als "hässlich"

Stefano Gabbana nimmt auf Instgram kein Blatt vor den Mund. Sein neuestes Ziel ist Selena Gomez. Der 55-jährige Designer kommentierte ein Bild des Instagram-Accounts "The Catwalk Italia", das die Sängerin in fünf verschiedenen roten Kleidern zeigt mit den Worten "È proprio brutta", was auf Deutsch "sie ist wirklich hässlich" heißt.

Die Fans der Sängerin schlagen zurück: "Welchen Zweck hast du mit diesem Kommentar verfolgt? Willst du nur Aufmerksamkeit von ihren Fans? Um dann wegen deiner widerwärtigen Einstellung berühmt zu werden? Vielleicht ist niemand hässlich, aber deine unsinnigen Worte machen dich hässlich", heißt es da etwa.

Auf dem Instagram-Account "The Catwalk Italia" hat er bereits öfters seine Meinung in Bezug auf prominente Frauen deutlich gemacht. So kommentierte er Fotos von Kate Moss und Victoria Beckham ebenfalls schon mit Daumen nach unten.

