Tipps für bessere Smartphone-Bilder

Selfie mit Hund (der mit den Hinterbeinen schon im nächsten Zimmer ist), Schnappschuss von der Hängematte am Traumstrand (gut ausgeschnitten, damit man die anderen Traumurlauber nicht sieht), Food Porn auf höchster Filterkunst mit dem durchschnittlichsten Mittagessen - jeder tut es: Fotografieren mit dem Handy. Es gilt die Schönheit der Welt einzufangen und sie in nächster Instanz mit eben dieser wieder zu teilen.

Stellt man es richtig an, können dabei tatsächlich tolle Ergebnisse herauskommen. Ein paar davon zeigen zum Beispiel der von Apple gesponserte Wettbewerb IPP oder der des Konkurrenten Sony mit den Bewerben Mobile Photo Award oder Mobile Phone Award. In einer vierteiligen Serie präsentieren wir Ihnen ein paar Tipps, um zu ähnlich schönen Bildern zu kommen.

Airblower und Brillenputztuch – Carolina Frank

Teil 1 - Basics

# Reinigung

Gute Aufnahmen erfordern eine saubere Linse. Staub entfernt man am besten mit einem Airblower. Ein nicht ganz günstiges, aber sehr empfehlenswertes Modell ist "Rocket" von Giotto (siehe Linkbox am Ende). Für Fettflecken, Fingertapscher und ähnliches am besten auf ein feines Mikrofasertuch zurückgreifen. Tipp: Einfach beim lokalen Optiker nachfragen, Brillenputztücher werden oft als Werbegeschenke vergeben. Bitte nicht mit dem T-Shirt oder Papiertaschentuch, das verursacht Kratzer, die sich auf die Aufnahmequalität auswirken. Und nicht vergessen: Ihr Smartphone hat vorne und hinten eine Linse, die geputzt werden möchte.

# Kamera und Funktionen kennen

Bevor Sie ins Feld ziehen und wild drauflos knipsen, machen Sie sich mit den Funktionen ihrer Kamera vertraut. Sie werden erstaunt sein, welche Möglichkeiten Ihnen mit ihrer Handykamera offen stehen. Die meisten Bedienungsanleitungen stehen Ihnen nach kurzer Internetrecherche im Netz zur Verfügung.

# Auflösung & Bildqualität

Apropos Kameraeinstellungen, ein wichtiger Punkt für gute Qualität ist die Auflösung. Nicht alles Bildmaterial, was auf Instagram und & Co landet, braucht die höchstmögliche Auflösung. Aber so bald Sie an eine haptische Ausbelichtung denken, empfiehlt es sich, in den Kameraeinstellungen die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Das führt uns gleich zum nächsten Punkt: dem Speicherplatz.

# Sorgen sie für ausreichend Speicherplatz

Eine hohe Auflösung erfordert leider auch viel Speicherplatz. Sollte ihr Telefon über einen Slot für eine externe Speicherkarte verfügen, stellen Sie diesen in den Kameraeinstellungen als Speicherort der Bilder ein.

# Akku laden, Powerbank für den Notfall mitnehmen

Häufiges Fotografieren leert den Akku ihres Telefons schneller. Damit Ihnen nicht mitten in einer heißen Shootingphase der Saft ausgeht, achten Sie auf einen voll geladenen Akku. Eine Möglichkeit, auch unterwegs an Strom zu kommen ist eine mobile Ladestation, auch Powerbank genannt. Da gibt es inzwischen eine Vielzahl an verschiedenen Geräten in unterschiedlichen Preisklassen.

Nächste Woche: Teil 2 - Bildgestaltung

Links Wettbewerbe: ippawards.com

mobilephotoawards.com

worldphoto.org Airblower "Rocket" von Giotto via Amazon

(Red)