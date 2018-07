Hai beißt Influencerin in den Arm

Was tut man nicht alles für einen perfekten Instagram-Schnappschuss? Mit Haien baden zum Beispiel - das hat zumindest Katarina Zarutskie gemacht. Die 19-Jährige, die in Miami studiert, hat knapp 60.000 Follower auf der Fotosharing-Plattform und danke ihrer Suche nach dem perfekten Urlaubsfoto jetzt auch eine Bisswunde.

Auf die Idee, mit Haien schwimmen zu gehen, kam die Influencerin beim Rückweg von einem Mittagessen bei einem Urlaub auf den Bahamas, als sie einige Ammenhaie im seichten Wasser tümmeln sah. Diese Haiart ist zwar außerordentlich friedfertig und normalerweise ungefährlich für den Menschen, allerdings hat sie auch sehr viele spitze Zähne.

"Ammenhaie sind ruhige Tiere", erklärt die 19-Jährige im Gespräch mit Buzzfeed. Sie habe schon oft Bilder von Menschen, die mit den Haien schwimmen, gesehen. Und auch auf der Touristenswebsite der Bahamas wird es außerdem als "einzigartiges Erlebnis" angepriesen.

Shark Attack Selfie: An Instagram model has posted photos of the moment she was attacked by sharks while trying to take the perfect shot. 19-year-old Katarina Zarutskie was posing with Nurse sharks in the Bahamas when one took hold of her and dragged her under water. #TenNews pic.twitter.com/UQuMSjtIdV