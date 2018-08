Kennen Sie die Kardashians? Was vor über zehn Jahren als TV-Show begann, ist zu einem Millionen-Imperium geworden. Was wissen Sie über den Clan?

Wie heißt die eigene TV-Show der Kardashians?

Der erste Satz, der in "Keeping Up with the Kardashians" gesagt wurde lautet…

Der Kardashian-Jenner-Clan ist eine Geldmaschine: Wer verdient am meisten?

Und wie heißt die Kosmetik-Marke von Kylie Jenner?

Welche Schwester schläft mit halboffenen Augen?

Was nennt Kims Hund Rocky sein Eigen?

Eine große Narbe ziert Kylies Körper. Wo?

Welche Geschwister haben einen Hochschulabschluss?

Welche Farbe bevorzugt Kris Jenner bei ihrem Toilettenpapier?

Wer sorgte für die kürzeste Ehe in der Familiengeschichte?

Die Kardashians pflanzen sich munter fort. Wie heißt Kylie Jenners Tochter?

Wie heißen die Kinder von Kim Kardashian und Kanye West?

Wie hieß Caitlyn Jenner, bevor sie ihren Namen ließ?

Mit wem hatte Kim ihr erstes Date?