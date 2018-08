Déja Vu: Auf Instagram sieht doch alles gleich aus

Wer eine Zeit lang regelmäßig durch Instagram scrollt, wird schon das ein oder andere Mal das Gefühl beschlichen haben, immer wieder dieselben Bilder zu sehen. Dieser Eindruck täuscht nicht: Dass die perfekt inszenierten Bilder, die auf der Fotosharing-Plattform hochgeladen werden, längst nicht so individuell sind wie gedacht, beweist der Account insta_repeat.

Eine 27-jährige Filmemacherin aus Alaska, die anonym bleiben möchte, stellt seit Juni Collagen zusammen, die die immer gleichen Fotoausschnitte zeigen. Damit hat sie bereits 146.000 Follower begeistern können. Besonders beliebt etwa: Aus dem Zelt fotografiert, in einer Höhle stehend, Füße über dem Abgrund. Auf die Idee kam sie, als sie immer wieder das gleiche Bild von einer im Kanu sitzenden Person sah.

Mit ihrem Account setzt sie sich kritisch mit der Frage nach der Originalität in der Mediengestaltung auseinander. "Überall in den Medien wird sehr viel nachgemacht, nicht nur auf Instagram", erklärt sie im Gespräch mit Photoshelter.com. Fast schon ironisch finde sie es aber, dass diese Instagram-Accounts Phrasen wie "lebe authentisch" und "erkunde um etwas zu erschaffen" veröffentlichen. Und das, obwohl alle Bilder gleich aussehen.

"Ich folge einem Haufen Instagram-Accounts die in die Ästhetik passen, die ich suche. Dann schaue ich mir alle an und mache Screenshots von Bildern, die generisch ausschauen. Dann sortiere ich sie in Kategorien und mache die Zusammenstellungen. Das ist eigentlich wirklich einfach, weil es so viel Material gibt, mit dem man arbeiten kann", erklärt die 27-Jährige.

Die Reaktionen auf die Collagen sind sowohl positiver als auch negativer Natur. "Ich finde es großartig, dass so viel positives Feedback kommt. Auch von Leuten, die ich abbilde", erklärt sie. Negative Kommentare, etwa von Fans der Accounts, würden zu mehr Followern führen, erklärt sie. "Das hat wohl etwas mit dem Instagram-Algorythmus zu tun."

