Im Kino: Wild geboren und wild geworden

„Old longings nomadic leap / Chafing at custom’s chain / Again from its brumal sleep / Wakens the ferine strain.“ Eine Kernidee von Jack Londons Kultroman „Ruf der Wildnis“ bringt schon sein Epigraf auf den Punkt, vier Zeilen aus einem Gedicht von John Myers O’Hara: In uns schlummert Animalisches aus alten Zeiten, nur notdürftig im Zaum gehalten von der Gesellschaft. Für London wies dieses urtümliche Begehren einen Weg in die Freiheit. Die Schwierigkeit, selbigen ohne Vorbehalte einzuschlagen, kann dem Autor jedoch nicht entgangen sein. Schließlich ist die Hauptfigur seines Buchs kein Mensch, sondern ein Hund.

Nach allerlei Abenteuern am Klondike schließt sich dieser vierbeinige Draufgänger einem Wolfsrudel an und verschwindet im Wald. Homo sapiens hingegen tendiert dazu, dem Ruf des Komforts zu folgen. Seine Ausbrüche aus dem Korsett des Sozialen finden für gewöhnlich in geregelten Bahnen statt – oder im Reich der Fantasie. Auch darum ist das Motiv des „Wilden“ ein künstlerischer Dauerbrenner. Literarisch vorgeformt, wurde es schon früh vom Kino aufgegriffen und erfreut sich dort bis heute größter Beliebtheit: Ein aktuelles Beispiel ist die prähistorische Coming-of-Age-Story „Alpha“, in der sich ein Junge mit einem Wolf anfreundet.

Doch die Wege, die Wildgeborene und Wildgewordene auf der Leinwand beschreiten, sind vielgestaltig – und bringen Unterschiedliches zum Ausdruck. Filme, die wie „Alpha“ von den ersten Menschen handeln, sind dabei ironischerweise selten so unzivilisiert, wie sie tun; meist packen sie bloß konventionelle Hollywood-Plots in Mammutfelle, wie Roland Emmerichs „10.000 B. C.“. Der archaische Hintergrund dient dabei als Vorwand für vereinfachte Erzählweisen: Das Neandertalerdasein, so die Grundannahme, war nuancenfrei und voller Klischees. Bei wirklicher Hingabe an den Urzeit-Gedanken würden sich selbige wohl schnurstracks in Luft auflösen – aber mit ihnen auch das Identifikationspotenzial.

Im Fall der Affenmenschen aus Stanley Kubricks Sci-Fi-Klassiker „2001“ hat sich allerdings noch niemand über einen Mangel an Nahbarkeit beklagt. Ihre Eindringlichkeit verdanken sie gerade der Absenz jeglicher Anmutung von Kultur. Und die legendäre Szene, in der ein Primat die Wirkmacht einer Knochenwaffe für sich entdeckt, hätte bestimmt nicht die gleiche Kraft, wenn man sich in seinem zügellosen Toben wiederfinden könnte. Hier geht es um die Geburt der Technik aus dem Geist der Gewalt, um die Wurzel aller menschlichen Errungenschaften: Bekanntlich verwandelt sich der Knochen später, im vielleicht berühmtesten Moment des Films, per Schnitt in eine Raumstation. Zumeist bedient das Kino, wenn es sich dem Wilden zuwendet, jedoch gegenläufige Sehnsüchte nach der Rückkehr zu einem freieren, hemmungsloseren Ursprung.

Im Zelt schlafen

Wobei heute oft schon als hemmungslos durchgeht, wer bereit ist, im Zelt zu schlafen. Der Rucksack- und Reisefilm bildet ein eigenes Genre: Endlich ausbüxen – aber bitte mit Reißleine! Ein Beispiel: Das etwas übermütig titulierte Drama „Wild“ (2014) über eine von Reese Witherspoon gespielte Frau, die zur Traumabewältigung einen strapaziösen Fußmarsch quer durch die USA auf sich nimmt. Realiter sicher aufregend, im Kino weniger. Zwei Jahre später startete ein deutscher Film mit identischem Titel, der auf spannendere Abwege geriet: Eine unscheinbare, abgehärmte Büroarbeiterin (Lilith Stangenberg) hat in der Nacht eine unheimliche Begegnung mit einem Wolf. Die Faszination für das streunende Raubtier weckt anarchische Gelüste in der Schüchternen. Bald beginnt sie, ihre Anstandskleidung abzulegen, lässt sich in jeder Hinsicht gehen, demoliert ihre Wohnung, markiert ihr Territorium am Schreibtisch des Chefs und lebt schließlich in wilder Ehe mit dem Canis lupus zusammen – im Grunde eine Werwolfgeschichte ohne richtigen Werwolf.

Ähnlichen Verwilderungstendenzen folgt auch der Kultstreifen „Themroc“ (1973), eine Brachialsatire im Geist der 1968er: Ein frustrierter Pariser Anstreicher (Michel Piccoli) hält den Trott des Alltags nicht mehr aus und fährt zizerlweise aus der beengenden Kleinbürgerhaut. Sein immer wüster werdendes Stürmen und Drängen führt irgendwann Richtung Inzest und Kannibalismus – und steckt alle an, die ihm in die Quere kommen. Der Clou: Im Film fällt kein einziges verständliches Wort, sämtliche Figuren unterhalten sich in einem gutturalen Kauderwelsch, das zunehmend an Tierlaute erinnert.

All diese Filme neigen zur Romantisierung von Zivilisationsabkehr; etwas mehr Nüchternheit im Blut hat Sean Penns Filmbiografie „Into the Wild“ (2007), eine Würdigung des Drifters Christopher „Supertramp“ McCandless. Inspiriert von den Werken Henry David Thoreaus (und Jack Londons) lässt dieser in jungen Jahren alles hinter sich und macht sich zwecks Sinnsuche auf die zunehmend löchrigen Socken durch Nordamerika. Mit großer Empathie erzählt Penn von seinen Eskapaden, verklärt aber nichts – und spart auch den Hungertod des Freigeists nicht aus.

Düstere Wildnis

In freier Natur geht es eben nur selten so zu wie in Disneys „Dschungelbuch“ (1967) – eher trifft Rudyard Kiplings zuweilen düstere Buchvorlage den oftmals rauen Ton der ungezähmten Wildnis. Dennoch war die bunte, schunkelfreudige Zeichentrickfassung stilprägend für spätere Adaptionen des Klassikers. Andy Serkis (der Schauspieler hinter vielen computeranimierten Tiermenschen, darunter Gollum aus „Der Herr der Ringe“ und der stolze Schimpanse Caesar aus der aktuellen „Planet der Affen“-Blockbusterreihe) hat kürzlich eine neue Kinofassung des Stoffs fertiggestellt, die dessen dunkleren Facetten angeblich gerechter wird. Doch Disneys „Dschungelbuch“-Remake (2016) machte der Veröffentlichung von Serkis’ Film einen Strich durch die Rechnung – er schmort derzeit im Wartezimmer Hollywoods.

Dass der Versuch, Wildnis zu bändigen und in urbane Gefilde zu verpflanzen, ins Auge gehen kann, davon zeugte schon der erste „King Kong“-Film (1933). Manche der ernsteren „Tarzan“-Laufbildstorys verleihen hingegen dem vagen Gefühl Ausdruck, dass mit Bildung und Erziehung etwas Wesentliches am Menschsein verloren geht. Die vielleicht schönste filmische Aufarbeitung dieses Motivs stammt übrigens von François Truffaut: In „Der Wolfsjunge“ (1970) erzählt er auf Basis eines realen Falls die Geschichte eines in waldiger Verwahrlosung aufgewachsenen Buben, der von einem Dorfarzt aufgelesen wird. Vorsichtig versucht der Mann der Wissenschaft (von Truffaut selbst gespielt), sein Findelkind in jene Gepflogenheiten einzuführen, die ein zivilisiertes Zusammenleben möglich machen.

Doch den Buben zieht es immer wieder zurück in einen ungebärdigen Naturzustand – erst am Ende fügt er sich nach einem Fluchtversuch in sein soziales Schicksal. Der Film ergreift für keinen seiner beiden Pole – zwanglose Wildnis und feine Lebensart – Partei, verdeutlicht aber ihre Unvereinbarkeit; Resultat ist eine anrührende Melancholie, die Truffaut selbst sehr vertraut gewesen sein dürfte: In seiner Jugend galt er selbst als „schwer erziehbar“. Erst in der Liebe zum Kino fand er eine zufriedenstellende Zuflucht. Schließlich kann man dort jeden nur erdenklichen Dschungel erkunden, ohne für immer verloren zu gehen.