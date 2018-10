Herzogin Catherine: Verkauft ihre Mutter ein Lady-Di-Zombie-Kostüm?

Kein Tag ohne einen zumindest kleinen Skandal im britischen Königshaus. Diesmal sorgt nicht Herzogin Meghan wie etwa mit dem #Doorgate-Vorfall oder ihr Vater oder Schwester für Negativschlagzeilen. Diesmal versetzt ein Halloween-Kostüm das britische Volk in helle Aufregung – worüber vor allem Herzogin Catherine weniger begeistert sein dürfte.

Ihre Eltern, Carole und Michael Middleton, führen einen lukrativen Versandhandel namens „Party Pieces“, in dem sie allerlei Partyzubehör anbieten, unter anderem auch Kostüme. Da Halloween ansteht, wurde das Sortiment entsprechend aufgestockt.

Ein bestimmtes Kostüm schlägt einer engen Freundin der verstorbenen Prinzessin Diana besonders übel auf. Über den Webshop des Unternehmens wird das Kinderkostüm mit dem Namen „Schlafende Zombie-Prinzessin“ vertrieben. Die Beschreibung liest sich folgendermaßen: „Unser ‚Schlafende Zombie-Prinzessin‘-Kostüm in Rosa und mit Brust-Aufdruck. Dieses eher weniger hübsche Prinzessinnen-Kostüm umfasst ein blutgetränktes Seidenkleid und einen gezackten Rock. Auf dem Oberteil ist ein furchterregender Aufdruck der Rippen und Organe der armen Prinzessin zu sehen.“ Erhältlich ist es für umgerechnet 16 Euro.

Kate Middleton’s family ‘sells children’s Halloween outfit of zombie princess’ to dismay of Diana fans https://t.co/xA4WSPetCU pic.twitter.com/6zQ7Axrs0a