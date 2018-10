Nesterval: Willkommen im Dorf

„Dank dir schen", sagt die Frau im schwarzen Dirndl, bevor sie auf die Kleidung der Redakteurin zeigt: „Warum bist’n du so seltsam an’zogn?" Bevor sie eine Antwort bekommt, gibt sie sie sich selbst: Ja, die Leute in der Stadt hätten halt ganz andere Moden. Die zögen ja jetzt auch so etwas an, das sich „Blue Jeans" nennt, sagt sie mit fachkundigem Nicken. Gesehen habe sie das freilich noch nicht. „Na, so was hamma da bei uns ned!"

Es ist Nachmittag im Innenhof eines alten Pfarrgebäudes in Wien Favoriten. Nebenan, am Spielplatz, johlen Schulkinder. Hier, zwischen Nadelbäumen, Efeu und Parkbänken, haben sich schwarz gekleidete Gestalten versammelt. Eine alte Dame, die eigentlich ein junger schnauzbärtiger Mann ist, humpelt auf ihren Stock gebückt über die Pflastersteine, die Weste bis oben zugeknöpft, der schwarze Hut thront schief auf dem Kopf. Das sei die Tante, sagt die Frau im schwarzen Dirndl im Plauderton, die habe einst das Lawinenunglück überlebt, das die Dorfbevölkerung dezimiert hat. „Damals, im Zwanz’ger-Jahr." Sie lässt den Blick über den Hof schleifen. Mägde mit schwarzen Kopftüchern sitzen auf einer Bank, ein dünner Kerl mit schwarzer Lederhose fuchtelt wild mit den Armen, ein Mann in zotteliger schwarzer Kleidung, an der ein dicker felliger Schwanz baumelt, trottet über den Hof. Er blickt auf, als er seinen Namen hört: „Krambambuli!"

Rollenspiel. „Frau Löfberg“ schreibt alles, was nicht improvisiert wird. – (c) die Presse (Carolina Frank)

Spielen. Krambambuli, der Typ im Hundekostüm, heißt eigentlich Herr Finnland – nein, ganz genau genommen heißt er Martin Hötzeneder. Aber Realität und Spiel sind bei Nesterval, der Theatergruppe, die er leitet, nicht immer ganz zu trennen. Schon Theatergruppe ist eigentlich ein völlig falsches Wort, um Nesterval zu beschreiben. Immersives Theater, interaktives Performancespiel und Schnitzeljagd – ein Wort, das die Nestervals eigentlich lieber vermeiden – fließen bei ihren Produktionen ineinander. Mit „Dirty Faust" kreierten sie im Vorjahr etwa ein auf mehreren Ebenen und in mehreren Räumen gleichzeitig stattfindendes Stück, das die Themen aus Goethes „Faust" und dem Film „Dirty Dancing" aufs Raffinierteste verband – und bei dem das Publikum nicht schlicht zusah, sondern ins Narrativ reingezogen wurde und zu einer Entscheidungsgewalt der Handlung wurde. Das „Stück" war ein Riesenerfolg. Nun proben sie für die nächste Großproduktion: „Das Dorf".

Aber was heißt proben! Es ist gerade Pause, noch dazu ist quasi Presse- und Fototermin, aber die Darsteller – pardon, die 23 Einwohner des Dorfes – bleiben in ihren Rollen. Sie sprechen sich bei ihren Charakternamen an, behalten deren Merkmale bei und tragen jetzt schon, obwohl noch einige Wochen Zeit sind bis zur Premiere, Kostüm. „In so einer Tracht bewegt man sich anders, daran muss sich erst gewöhnen, um natürlich zu wirken", sagt Frau Löfberg, die eigentlich Teresa Lehner heißt. Sie ist die Autorin, Dramaturgin und Mitgründerin von Nesterval. Entstanden ist die Gruppe vor acht Jahren, als Herr Finnland seinen Geburtstag bei einer Schnitzeljagd feierte und beschloss, mehr aus diesem Format zu machen, das Rätselspiel mit einer Geschichte und szenischen Teilen zu verbinden. Für seinen ersten Versuch musste er noch am Vortag alle seine Freunde anrufen, um genug Teilnehmer zusammenzubekommen. Diese waren dann sofort begeistert und forderten eine Fortsetzung. Schnell wuchs Nesterval – so hieß einst das erste, fiktive Mordopfer – zu einer Truppe mit einem 30-köpfigen freien Ensemble an. Einige von ihnen sind Laien und arbeiten nebenbei als Arzt oder Grafiker, andere sind hauptberuflich Kulturschaffende. Alle sind sie Freunde. „Das ist auch eines unserer Erfolgsgeheimnisse, dass wir so natürlich und organisch aus dem Freundeskreis gewachsen sind. Wir haben nie ein Casting gemacht. Alle, die jetzt da sind, passen super zusammen und verstehen sich gut", sagt Frau Löfberg.

Düster. In ­ „Das Dorf“ geht es auch um das Totschweigen und Verdrängen. – (c) die Presse (Carolina Frank)

Nun produziert Nesterval jedes Jahr ein großes Stück, dazu drei bis vier „Stadtabenteuer" im öffentlichen Raum und nebenbei noch Auftragswerke für Firmen, die die Gruppe für Kundenevents oder Teambuilding buchen. Was sich durch alle Produktionen durchzieht, ist die fiktive Nesterval-Dynastie: Über die Jahre ist ein weit verzweigter Stammbaum gewachsen, dessen Figuren immer wieder vorkommen. Und dass stets mit Geschlechterrollen gespielt wird. „Bei Firmenpublikum gibt es oft Leute, die bei uns zum ersten Mal in ihrem Leben eine Drag sehen", sagt Frau Löfberg. Erfahrungen gebe es bisher aber nur positive: Durch den spielerischen Ansatz würden Schwellen- und Berührungsängste abgebaut.

Der spielerische Ansatz sei es auch, der die Nesterval-Produktionen so beliebt mache, glaubt Frau Löfberg: In einem völlig analogen Setting kann das Publikum hier seinen Drang zum kindlichen Rollenspiel ausleben. Man wird in eine Geschichte hineingezogen, kann jemand sein, der man zuhause nicht ist, kann auch moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen oder den Bösen spielen. „Es ist ein gemeinsames Make-Believe. Man kann Impulse zulassen, im geschützten Theaterrahmen etwas ausprobieren." Wie weit man dabei geht, ist jedem selbst überlassen. „Es gibt immer Leute, denen ist Partizipation ein völliger Graus, die schauen nur zu. Andere schreiben ab der ersten Minute mit und versuchen, geheime Zusammenhänge zu verstehen." Dass jede Geschichte auf mehreren Ebenen zugleich spielt, macht den Reiz aus. „Man sieht bei uns umso mehr, je mehr man sehen will." So kann man sich etwa von einer Figur etwas über eine andere erzählen lassen – und in der nächsten Szene zu ebenjener gehen und sie nach ihrer Perspektive fragen.

Heimat. Eine Annäherung ­zwischen Bergbauernalltag und Kitsch. – (c) die Presse (Carolina Frank)

Probenverhör. Den Darstellern verlangt das einiges ab. Sie müssen üben, innerhalb festgesteckter Anker zu improvisieren. Im Favoritner Innenhof trainiert Herr Finnland mit ihnen: Ein Trachtenpärchen nimmt auf einer Bank Platz, beginnt einen Dialog – und wird von Herrn Finnland unterbrochen, der sie mit Fragen löchert. Sie lassen sich nicht aus dem Konzept bringen, bleiben souverän in ihrer Rolle. Nach ein paar Minuten wird evaluiert: „Ich glaube nicht, dass du an dieser Stelle überrascht wirken solltest", sagt eine Dorffrau zu ihrem Szenenpartner. Dass sie in diese eine Figur verliebt sei, wisse an dieser Stelle doch schon das ganze Dorf!

Einige Szenen sind streng „gescripted", andere völlig frei, wiederum andere haben nur Leitlinien, denen die Darsteller folgen müssen. Oft erkennt Herr Finnland bei den Proben, dass etwas völlig geändert werden muss. Spätestens ab der Generalprobe muss er als Regisseur loslassen. Den Überblick, wo gerade was passiert, hat hier niemand. Die Kontrolle schon gar nicht: Das Publikum spielt hier einen wichtigen, unvorhersehbaren Part.

„Das Dorf" findet in einer Wiener Buschenschänke statt, spielen tut es in einem fiktiven Ort im Salzkammergut – in einem finsteren Tal, zwischen vier Bergen, im Schatten des Dachsteins. Wie auch sonst verbindet Nesterval hier (nicht nur literarische) Inspirationen, die auf den ersten Blick wenig miteinander gemein haben: Das Drama „Anna-Liisa" der finnischen Frauenrechtlerin Minna Canth, die im 19. Jahrhundert lebte, trifft auf den Heimatfilm „Ruf der Wälder" von 1965, der wiederum auf Marie von Ebner-Eschenbachs „Krambambuli" basiert (die Originale zu kennen bringt dem Publikum allerdings keinen Vorteil). „Der triste Bergbauernalltag trifft auf diese Heimatfilmsüßlichkeit und kitschige Volkstümlichkeit", sagt Frau Löfberg, die damit einen kritischen Blick auf den Heimatbegriff ermöglichen will. „Es ist mit Abstand unser düsterstes Stück."