"Falling Stars": Absurde Instagram-Challenge für "Rich Kids"

Ein neuer Trend, dessen Sinn man nicht auf Anhieb und vielleicht auch überhaupt nicht versteht, ist momentan auf Instagram und Weibo zu finden. Junge User zeigen sich dabei auf dem Boden liegend, so als wären sie aus dem Sportwagen oder Privatjet gefallen. Umringt werden sie dabei von den Habseligekeiten, die ihnen scheinbar aus der Tasche gefallen sind. So stellen sie ihren Reichtum zur Schau.

Wie die "South China Morning Post" berichtet, ist die Challenge in Mandarin auch als "Zeig deinen Wohlstand" bekannt und machte seinen Anfang in Russland, bevor es von den "Rich Kids of China" adaptiert wurde.

So kunstvoll fällt man aus dem rosaroten Bentley.

In Russland hat der Trend seinen Anfang genommen.

Was hat man als "Rich Kid" in der Handtasche? Bargeld natürlich.

Ob man wirklich noch lächelt, wenn man aus dem Privatjet fällt?

"Fallen mit Stil" wurde hier getitelt.

(Red. )